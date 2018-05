"Aseara am primit oferta de la FCSB pentru Qaka!" Becali incerca sa transfere un jucator inaintea meciului direct! Anuntul lui Stoican

FCSB se dueleaza cu CSMS Iasi in antepenultima etapa din playoff.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Chiar daca cele doua echipe au meci direct, Becali a decis sa-l oferteze pe unul dintre cei mai buni mijlocasi din Liga I, albanezul Qaka. Stoican spune ca oferta a venit aseara tarziu. Si Craiova a facut o oferta pentru jucator.

"Aseara, tarziu, am primit o oferta din partea FCSB pentru Qaka. Tot aseara am primit o alta oferta pentru jucator de la Zaragoza. Ramane de asemenea si oferta de la Craiova. Noi vrem sa-l tinem, dar daca nu vom putea sa supravietuim, atunci vindem. Oferta este sub 500.000 de euro", a spus Flavius Stoican intr-o conferinta.

Becali spunea ca le recomanda celor de la Iasi sa nu il foloseasca in meciul direct pe Qaka, daca se tem ca jucatorul va fi influentat de oferta sa.

"Pe mine nu ma intereseaza. Ce sa faca Qaka? Sa se dea la o parte? Luam noi campionatul daca il transferam? Sa nu-l bage, sa nu joace atunci si cu asta basta! Eu sunt de acord sa plateasca CFR sa joace. Pe mine nu ma intereseaza. Sa dea prima la echipa adversa, sa dea prima la toata echipa lui Iasi. Sa le dea tuturor, n-am nicio problema. Legea e o problema, am facut puscarie, n-avem inteligenta.

Eu vorbesc acum ca fost patron, sunt microbist, fan Steaua. Eu nu mai pot fi judecat de Comisia de Disciplina, iar clubul nu mai poate fi depunctat. Eu m-am retras de doua saptamani, la revedere, punct, nu mai mai poti judeca. Nu mai conteaza plangerea lor. Regulamentul nu spune daca am facut-o inainte de declaratie sau dupa. M-am retras si gata.", a spus Becali.