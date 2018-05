32 de ani de la castigarea Cupei Campionilor. Ienei: "Atunci nu erau seici si jucatori straini!" Ce spune despre conflictul FCSB - CSA

7 mai 1986. O zi legendara in fotbalul romanesc.

Pe 7 mai la Sevilla, Steaua castiga Cupa Campionilor in fata marii Barcelona. Socul a fost atat de mare incat Regele Spaniei nu s-a mai prezentat la festivitate ca sa le acorde trofeul stelistilor.

Emeric Ienei spera ca o echipa din Romania sa reuseasca din nou sa castige trofeul suprem din fotbalul european.



"As vrea sa ma simt cum m-am simtit contra Barcelonei la Sevilla. Ii felicit pe acei jucatori care au reusit sa castige cupa cea mai importanta din Europa.

As dori ca nu cumva sa spuna ca unii au fost stelistii care au castigat cupa campionilor si sa avem echipe care se bat din nou pentru castigarea Cupei Campionilor.



Nu mi-a venit sa cred nici dupa ce a fluierat arbitrul ultimul fluier. Am avut speranta ca atunci cand ajungem la 11 metri si am ajuns o sa avem castig de cauza.

Multa lume spune ca suntem singurii care am castigat. As dori ca fotbalul romanesc si Steaua sa aiba urmaritori si sa castige din nou Cupa Campionilor.

Atunci nu erau seici si nu erau jucatori straini, doar jucatori din Romania. Si au castigat Cupa. Chiar daca la 11 metri. Echipe mari au pierdut trofee la 11 metri, dar Steaua a reusit sa castige.

Nu i-a fost usor Regelui ca sa nu aiba Cupa Europei si cu o echipa de care el nu auzise. O echupa din lumea cealalta, spun eu.



Eu spun ca pentru ca nu se poate in momentul de fata ca Steaua actuala sa piarda acest titlu pe care l-a castigat. Eu spun asa ca nu poate sa existe alta echipa din Armata, doar Steaua veche are trofeul. Iar echipa care se zbate acum sa ajunga in divizia B sunt cei care urmaresc trofeul Europei. Sper ca intr-o zi, nu Steaua neaaparat, sa castige din nou o echipa Cupa Campionilor.", a spus Ienei la Ora exacta in Sport.