Ce spune Adi Ilie despre conflictul FCSB - CSA: "Exista o singura Steaua!"

Adi Ilie, fost jucator la Steaua in perioada 1993-1996 si dublu finalist de UEFA Champions League cu Valencia in 2000 si 2001, a vorbit despre scindarea Stelei in FCSB si CSA Steaua.

Ilie spune ca pentru el nu exista decat o singura Steaua Bucuresti, care in momentul asta este rupta in doua. Nu are nicio favorita si spune ca respecta ambele cluburi.

"Nu am jucat la FCSB, dar am lucrat cu ei. Am jucat la Clubul Sportiv al Armatei, la CSA. Doar ca, din punctul meu de vedere, este o singura echipa Steaua. Daca au vrut sa o imparta in doua... Nu am nicio favorita", a spus Ilie intr-un interviu pentru Realitatea.

Adi Ilie a ocupat functia de manager sportiv la Steaua in perioada 2007-2008.