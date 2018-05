"Noi am facut postarea, puteti sa dati share!" Mesajul GENIAL postat de Poli Iasi pentru CFR Cluj. FOTO

CFR Cluj a fost ajutata de Poli Iasi sa devina campioana pentru a patra oara in istorie.

Cu cateva etape inainte de final, CFR Cluj era in spatele celor de la FCSB in clasament dupa un sezon condus aproape in totalitate. Titlul parea pierdut pentru echipa lui Dan Petrescu, insa FCSB a pierdut surprinzator in deplasare la Poli Iasi. Victoria celor din Iasi a fost cu atat mai surprinzatoare, cu cat ea s-a produs in 10 oameni.

"Daca nu era Iasiul, nu stiu ce ne faceam. Noua ne-au luat 2 puncte, dar lor le-au 3. Eram 100% sigur ca nu vor bate. Au facut un meci fantastic, cred ca primisera o prima de clubul lor mare. Insa apoi au jucat la fel si cu Steaua, ce sa le mai spunem?!", a recunoscut Dan Petrescu la sarbatoarea de titlu.

Cei de la Poli Iasi au reactionat pe Facebook cu o postare dedicata celor de la CFR.

"Notre respect Politehnica", este mesajul celor de la Iasi, trimitere la celebra tabela din Ghencea de la meciul Stelei cu Anderlecht din Cupa Campionilor in 1986.





"Noi am facut postarea, voi puteti sa dai share".

La prima calificare in playoff, Poli Iasi a incheiat pe locul 6 campionatul.