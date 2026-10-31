Fotbalistul a pierdut teren în ultimele săptămâni și nu mai intră în planurile antrenorului Filipe Coelho. Nsimba a bifat doar 31 de minute în partida de Cupă cu FC Voluntari, încheiată la egalitate, 1-1. În precedentele patru meciuri ale oltenilor a fost rezervă neutilizată, iar în acest moment se află în spatele lui Assad Al Hamlawi în lupta pentru postul de titular.

Nsimba poate pleca gratis de la Craiova

Atacantul se află în ultimul an de contract și a recunoscut că nu a discutat încă despre o eventuală prelungire.

„Sunt în ultimul an de contract, încă nu am vorbit despre prelungirea contractului”, a declarat Nsimba după meciul din Cupă.

În aceste condiții, Universitatea Craiova riscă să îl piardă fără să încaseze vreun ban în schimbul său. Cotat la un milion de euro de Transfermarkt, francezul a ajuns în Bănie ca jucător liber de contract, de la o formație din liga a treia franceză.

FCSB rămâne o posibilă destinație pentru atacant, mai ales că Gigi Becali și Mihai Rotaru ar fi discutat în ultimele săptămâni despre un schimb între Nsimba și Boutoutaou, plus o sumă de peste un milion de euro în favoarea oltenilor. Mutarea nu s-a concretizat.

În actualul sezon, Nsimba a marcat patru goluri în nouă partide de campionat, unul în două meciuri de Cupă și câte unul în preliminariile Europa League și Champions League. În stagiunea precedentă, francezul a încheiat campionatul cu zece goluri și patru pase decisive în 34 de apariții.