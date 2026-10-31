CS Rapid Bucureşti a învins-o pe CSA Steaua Bucureşti cu scorul de 3-1 (21-25, 25-22, 25-17, 25-23), vineri seara, în Sala Giuleşti, într-o partidă din etapa a doua a Diviziei A1 la volei masculin.

Rapid - Steaua 3-1 în etapa a doua

Rapid s-a impus după o oră şi 44 de minute, obţinând a doua sa victorie în acest sezon.

Bradley Gunter a fost cel mai bun om al gazdelor, cu 24 de puncte, Lucas Martonos a reuşit 16 puncte, iar Ethan Garrett a contribuit cu 14 puncte.

De la Steaua s-au evidenţiat Dmitro Şapoval (19 puncte), Tim Stohr (15) şi Timo Ander Lohmus (14), informează Agerpres.

''Roş-albaştrii'' au pierdut ambele meciuri jucate în acest debut de sezon.

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