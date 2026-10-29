Steven Nsimba a traversat o perioadă dificilă la echipa pregătită de Filipe Coelho. Acesta a fost rezervă în ultimele cinci partide, iar tehnicianul portughez a preferat să mizeze pe Assad Al Hamlawi și Simon Elisor, golgheterul Superligii, cu nouă reușite.

Steven Nsimba: „Contractul meu? Așa stau lucrurile”

Cu toate acestea, francezul are cifre bune în actualul sezon: opt goluri în 18 apariții în toate competițiile.

Atacantul a fost întrebat la finalul partidei despre viitorul său și a dezvăluit că nu a purtat nicio discuție cu oficialii clubului pentru prelungirea înțelegerii.

„A fost un meci greu, destul de dificil. Am reușit să egalăm, am luat un punct, e bine. Mă simt bine, sunt pregătit atunci când antrenorul apelează la mine. Toată lumea vrea să joace cât mai mult, este normal.

Contractul meu? Este ultimul meu an, încă nu am vorbit cu nimeni despre prelungire”, a declarat Nsimba.

În ultimele săptămâni, Mihai Rotaru ar fi negociat cu Gigi Becali un posibil schimb între Nsimba și Boutoutaou, plus o sumă de peste un milion de euro în favoarea oltenilor. Mutarea nu s-a concretizat, iar atacantul rămâne la Craiova, cel puțin până la următoarea perioadă de transferuri.