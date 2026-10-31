Tottenham - Crystal Palace, LIVE TEXT, ora 19:30! Pericolul neștiut care le pândește pe gazde

Gazdele s-au apropiat la două puncte de locul al șaselea în clasamentul din Premier League, după două victorii consecutive în care au marcat cinci goluri. De cealaltă parte, echipa antrenată de Pierre Sage are un bilanț de două victorii, cinci înfrângeri și o remiză în actuala ediție de campionat. În ultimele cinci partide din toate competițiile, oaspeții au obținut un singur succes, contra lui Fulham în Cupa Ligii, după ce au pierdut cu Lyon și au remizat cu Beșiktaș în Europa League.

În ceea ce privește istoricul confruntărilor directe recente, Crystal Palace a câștigat trei dintre ultimele patru meciuri. În luna martie a anului trecut, oaspeții s-au impus în nordul Londrei, după ce Micky van de Ven a fost eliminat în prima repriză, iar Tottenham a încasat trei goluri în zece minute înainte de pauză. Totuși, în partida tur, disputată după Crăciun pe Selhurst Park, Tottenham a câștigat grație unicului gol marcat de Archie Gray.