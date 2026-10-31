Tottenham - Crystal Palace, LIVE TEXT, ora 19:30! Pericolul neștiut care le pândește pe gazde

Tottenham - Crystal Palace, LIVE TEXT, ora 19:30! Pericolul neștiut care le pândește pe gazde Premier League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tottenham Hotspur primește vizita celor de la Crystal Palace sâmbătă, 31 octombrie, pe teren propriu, de la ora 17:30 în Marea Britanie, după victoria obținută etapa trecută contra lui Chelsea.

TAGS:
Tottenham HotspurCrystal PalacePremier League
Din articol

Gazdele s-au apropiat la două puncte de locul al șaselea în clasamentul din Premier League, după două victorii consecutive în care au marcat cinci goluri. De cealaltă parte, echipa antrenată de Pierre Sage are un bilanț de două victorii, cinci înfrângeri și o remiză în actuala ediție de campionat. În ultimele cinci partide din toate competițiile, oaspeții au obținut un singur succes, contra lui Fulham în Cupa Ligii, după ce au pierdut cu Lyon și au remizat cu Beșiktaș în Europa League.

În ceea ce privește istoricul confruntărilor directe recente, Crystal Palace a câștigat trei dintre ultimele patru meciuri. În luna martie a anului trecut, oaspeții s-au impus în nordul Londrei, după ce Micky van de Ven a fost eliminat în prima repriză, iar Tottenham a încasat trei goluri în zece minute înainte de pauză. Totuși, în partida tur, disputată după Crăciun pe Selhurst Park, Tottenham a câștigat grație unicului gol marcat de Archie Gray.

  • Gettyimages 2301964417 tottenham
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Tottenham - Crystal Palace, LIVE TEXT, ora 19:30!

Deși nu a înscris în trei dintre ultimele patru etape, Crystal Palace are nouă goluri marcate în actualul sezon de Premier League. Oaspeții au încasat însă cinci goluri de la Brighton și două de la Newcastle în campionat, bazându-se pe tranziții rapide prin jucători precum Adam Wharton, Daichi Kamada, Jean-Philippe Mateta și Dwight McNeil.

Toate meciurile din Premier League se văd în România în exclusivitate pe VOYO. Cele mai tari faze și golurile pot fi revăzut pe SPORT.RO.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
ARTICOLE PE SUBIECT
Românul din Premier League, plecăciune în fața lui Harry Kane: „Toată lumea spunea că Tottenham îl trăgea în jos”
Românul din Premier League, plecăciune în fața lui Harry Kane: „Toată lumea spunea că Tottenham îl trăgea în jos”
Postarea făcută de Tottenham în miez de noapte, după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur
Postarea făcută de Tottenham în miez de noapte, după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur
Xabi Alonso și-a găsit cu greu cuvintele după autogolul bizar din Chelsea - Tottenham: "Totul s-a decis atunci"
Xabi Alonso și-a găsit cu greu cuvintele după autogolul bizar din Chelsea - Tottenham: "Totul s-a decis atunci"
ULTIMELE STIRI
Max Verstappen, penalizat înainte de MP al Mexicului!
Max Verstappen, penalizat înainte de MP al Mexicului!
Septimiu Câmpeanu: ”E un jucător fantastic. M-am înșelat amarnic atunci când am spus că e o greșeală să dai 100 de milioane pe el”
Septimiu Câmpeanu: ”E un jucător fantastic. M-am înșelat amarnic atunci când am spus că e o greșeală să dai 100 de milioane pe el”
Chelsea - Manchester United, ora 14:30, LIVE pe VOYO SPORT 1. Derby de tradiție pe Stamford Bridge. Echipele de start
Chelsea - Manchester United, ora 14:30, LIVE pe VOYO SPORT 1. Derby de tradiție pe Stamford Bridge. Echipele de start
Surpriză în Liga 2! Liderul Poli Timișoara, pas greșit pe terenul ultimei clasate
Surpriză în Liga 2! Liderul Poli Timișoara, pas greșit pe terenul ultimei clasate
AC Milan - Inter (21:45). Echipele probabile în Derby della Madonnina + cota pentru o victorie a echipei lui Chivu. Analiza lui Dan Chilom
AC Milan - Inter (21:45). Echipele probabile în Derby della Madonnina + cota pentru o victorie a echipei lui Chivu. Analiza lui Dan Chilom
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

"Ținta numărul 1" a lui FCSB din mercato a făcut marele anunț: "Cupa și campionatul!"

"Ținta numărul 1" a lui FCSB din mercato a făcut marele anunț: "Cupa și campionatul!"

Gigi Becali a auzit ce jucător cere Reghecampf la FCSB și a făcut anunțul

Gigi Becali a auzit ce jucător cere Reghecampf la FCSB și a făcut anunțul

Pancu a lămurit cazul Andrei Șucu: "O mare stare de nemulțumire. N-are cum să-l ducă mintea, i-am zis și părintelui"

Pancu a lămurit cazul Andrei Șucu: "O mare stare de nemulțumire. N-are cum să-l ducă mintea, i-am zis și părintelui"

Dat ca și plecat de la FCSB, Dennis Politic a primit o veste neașteptată: ”Eu așa cred”

Dat ca și plecat de la FCSB, Dennis Politic a primit o veste neașteptată: ”Eu așa cred”

Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu, pleacă de la Rapid: ”Se va duce acolo!”

Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu, pleacă de la Rapid: ”Se va duce acolo!”

Real Madrid urmează să anunțe transferul atacantului de 35 de milioane de euro! Acord între părți

Real Madrid urmează să anunțe transferul atacantului de 35 de milioane de euro! Acord între părți


Recomandarile redactiei
Septimiu Câmpeanu: ”E un jucător fantastic. M-am înșelat amarnic atunci când am spus că e o greșeală să dai 100 de milioane pe el”
Septimiu Câmpeanu: ”E un jucător fantastic. M-am înșelat amarnic atunci când am spus că e o greșeală să dai 100 de milioane pe el”
Ilie Dumitrescu, impresionat de un fotbalist român: ”E o mare performanță”
Ilie Dumitrescu, impresionat de un fotbalist român: ”E o mare performanță”
Surpriză în Liga 2! Liderul Poli Timișoara, pas greșit pe terenul ultimei clasate
Surpriză în Liga 2! Liderul Poli Timișoara, pas greșit pe terenul ultimei clasate
Chelsea - Manchester United, ora 14:30, LIVE pe VOYO SPORT 1. Derby de tradiție pe Stamford Bridge. Echipele de start
Chelsea - Manchester United, ora 14:30, LIVE pe VOYO SPORT 1. Derby de tradiție pe Stamford Bridge. Echipele de start
Kim Kardashian, cucerită definitiv de Lewis Hamilton: ”Vă spun doar atât”
Kim Kardashian, cucerită definitiv de Lewis Hamilton: ”Vă spun doar atât”
Alte subiecte de interes
Leicester City - Tottenham 1-1. Radu Drăgușin a rămas rezervă
Leicester City - Tottenham 1-1. Radu Drăgușin a rămas rezervă
Alin Stoica, replici fără perdea la adresa lui Florin Manea: "Mai ușor cu vrăjelile!"
Alin Stoica, replici fără perdea la adresa lui Florin Manea: "Mai ușor cu vrăjelile!"
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou în cazul lui Drăgușin: "Probabil fanii ar fi înnebunit!"
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou în cazul lui Drăgușin: "Probabil fanii ar fi înnebunit!"
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
CITESTE SI
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

stirileprotvIarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

Paradox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

stirileprotvParadox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

Lewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

stirileprotvLewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

Două familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

stirileprotvDouă familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!