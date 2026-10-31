Andrei Rațiu, pe val în La Liga! Ce notă a primit „Sonic” la revenirea pe teren

Andrei Rațiu, pe val în La Liga! Ce notă a primit „Sonic” la revenirea pe teren La Liga
SPORT.RO
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Rayo Vallecano - Celta Vigo a contat pentru etapa cu numărul 11 din La Liga.

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Andrei RatiuRayo Vallecano
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Andrei Rațiu s-a accidentat la acțiunea echipei naționale din UEFA Nations League, astfel că nu a fost disponibil în ultimele partide disputate de Rayo Vallecano.

Ce notă a primit Andrei Rațiu la revenirea în La Liga

După aproape o lună de inactivitate, „Sonic” a fost trimis încă din primul minut pe teren în partida dintre Rayo Vallecano și Celta Vigo, la formație oaspete fiind titular și Ionuț Radu.

Revenirea pe teren a fost de bun augur. Andrei Rațiu a controlat superb o minge în apropierea careului lui Ionuț Radu, ca ulterior să îi paseze pe culoar lui de Frutos. Acțiune s-a produs în minutul 55.

Lăsat singur în careu, atacantul nu a „iertat” și l-a învins pe Ionuț Radu pentru a doua oară. Andrei Rațiu este un jucător important la Rayo Vallecano, drept dovadă „albinuțele” neputând să învingă în ultimele trei etape, cât românul a fost indisponibil.

În cele din urmă, Rayo Vallecano s-a impus cu scorul de 3-0, Ionuț Radu având o evoluție sub așteptări. Revenind la Andrei Rațiu, acesta a fost notat cu 7,9 de către specialiștii de la Flashscore, având a doua cea mai mare notă, după de Frutos, autorul a două goluri.

  • Ratiu 5
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Andrei Rațiu, pe lista lui Gică Hagi

Fundașul nu este om de bază doar la echipa de club, ci și la națională. Gică Hagi îl monitorizează atent pe Andrei Rațiu, iar în acest sens l-a inclus deja pe lista preliminară a stranierilor pentru meciurile rămase din Nations League, cele cu Polonia (14 noiembrie) și Bosnia (17 noiembrie). Lista selecționerului este următoarea:

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 11/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 6/0), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 3/0);

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0);

ATACANȚI: Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 30/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 30/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0).

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