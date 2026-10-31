Andrei Rațiu, pe val în La Liga! Ce notă a primit „Sonic” la revenirea pe teren

Andrei Rațiu s-a accidentat la acțiunea echipei naționale din UEFA Nations League, astfel că nu a fost disponibil în ultimele partide disputate de Rayo Vallecano.

Ce notă a primit Andrei Rațiu la revenirea în La Liga

După aproape o lună de inactivitate, „Sonic” a fost trimis încă din primul minut pe teren în partida dintre Rayo Vallecano și Celta Vigo, la formație oaspete fiind titular și Ionuț Radu.

Revenirea pe teren a fost de bun augur. Andrei Rațiu a controlat superb o minge în apropierea careului lui Ionuț Radu, ca ulterior să îi paseze pe culoar lui de Frutos. Acțiune s-a produs în minutul 55.

Lăsat singur în careu, atacantul nu a „iertat” și l-a învins pe Ionuț Radu pentru a doua oară. Andrei Rațiu este un jucător important la Rayo Vallecano, drept dovadă „albinuțele” neputând să învingă în ultimele trei etape, cât românul a fost indisponibil.

În cele din urmă, Rayo Vallecano s-a impus cu scorul de 3-0, Ionuț Radu având o evoluție sub așteptări. Revenind la Andrei Rațiu, acesta a fost notat cu 7,9 de către specialiștii de la Flashscore, având a doua cea mai mare notă, după de Frutos, autorul a două goluri.