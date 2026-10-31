GALERIE FOTO Carlos Alcaraz, victorie muncită împotriva lui Daniil Medvedev la Viena

Carlos Alcaraz, victorie muncită împotriva lui Daniil Medvedev la Viena Tenis
Alexandru Hațieganu
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Alcaraz l-a învins pe Medvedev şi s-a calificat în finala de la Viena. 

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Carlos AlcarazDaniil MedvedevATP VienaTenis ATP
Din articol

Carlos Alcaraz l-a învins sâmbătă pe Daniil Medvedev, scor 6-4, 7-6(2), şi s-a calificat pentru prima dată în finala turneului de la Viena.

Palmares impresionant pentru Carlos Alcaraz

Spaniolul a ajuns în cea de-a 37-a finală din circuit din cariera sa, a cincea finală a anului, înregistrând totodată a 25-a victorie consecutivă într-un turneu ATP ⁠500, potrivit News.ro

„E o senzaţie minunată să înving pe cineva ca Daniil pe un teren acoperit, după seria de victorii pe care o avea”, a spus Alcaraz.

Carlos Alcaraz versus Alexander Zverev?

„Multe victorii la rând, multă încredere, iar eu am reuşit să-l înving, aşa că este ceva special. Am muncit foarte mult la fiecare aspect al jocului meu, pentru a încerca să fiu în formă bună pentru acest turneu şi pentru a-mi oferi încă o şansă de a ajunge departe într-un turneu”, a adăugat Alcaraz. 

Alcaraz l-a învins pe Medvedev şi s-a calificat în finala de la Viena.

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Alcaraz îl va înfrunta în finala de duminică fie pe favoritul numărul unu, Alexander Zverev, fie pe australianul Alex de Minaur.

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