Carlos Alcaraz l-a învins sâmbătă pe Daniil Medvedev, scor 6-4, 7-6(2), şi s-a calificat pentru prima dată în finala turneului de la Viena.

Palmares impresionant pentru Carlos Alcaraz

Spaniolul a ajuns în cea de-a 37-a finală din circuit din cariera sa, a cincea finală a anului, înregistrând totodată a 25-a victorie consecutivă într-un turneu ATP ⁠500, potrivit News.ro.

„E o senzaţie minunată să înving pe cineva ca Daniil pe un teren acoperit, după seria de victorii pe care o avea”, a spus Alcaraz.

Carlos Alcaraz versus Alexander Zverev?

„Multe victorii la rând, multă încredere, iar eu am reuşit să-l înving, aşa că este ceva special. Am muncit foarte mult la fiecare aspect al jocului meu, pentru a încerca să fiu în formă bună pentru acest turneu şi pentru a-mi oferi încă o şansă de a ajunge departe într-un turneu”, a adăugat Alcaraz.