Pilotul român David Cosma Cristofor a obținut două pole position-uri pentru cursele 2 și 3 ale Campionatului Italian de Formula 4 de la Mugello, după ce a stabilit cel mai rapid timp absolut în calificările desfășurate vineri.

„Pole position-ul e un timp, Performanța e o promisiune. Mugello este un circuit special, iar să pornesc din față într-o grilă atât de puternică este o mare satisfacție.”, a declarat David Cosma Cristofor.

Reprezentând România și echipa PREMA Racing, David, în vârstă de 17 ani, a stabilit un reper de performanță într-un pluton internațional competitiv, devansând inclusiv piloți înscriși în programele de dezvoltare ale unor nume importante din Formula 1, precum McLaren și Mercedes, precum și un pilot din Ferrari Driver Academy. Performanța a fost obținută pe circuitul legendar de la Mugello, asociat cu Ferrari.

Rezultatul vine după podiumul obținut la Sepang (P3), în Formula Trophy Malaysia. El confirmă ritmul constant al pilotului român într-unul dintre cele mai competitive campionate de Formula 4 din lume și reprezintă încă un moment important pentru motorsportul românesc.

„Mulțumesc echipei PREMA Racing și tuturor celor care mă susțin. Mă voi concentra pe curse, pentru a transforma aceste pole position-uri în rezultate cât mai bune pentru România și sper să urmărească un număr cât mai mare de români cursele de astăzi.”, a mai adăugat David Cosma Cristofor.

Cu obiectivul de a face pasul către FRECA, următoarea etapă firească în parcursul său către Formula 3, Formula 2 și Formula 1, David își propune să construiască alături de parteneri strategici un proiect sportiv cu ambiții internaționale pe termen lung.

David Cosma Cristofor

Născut la București la 5 februarie 2009, David Cosma Cristofor a început kartingul la vârsta de șase ani și a făcut ulterior trecerea către monoposturi. În 2026 a concurat alături de PREMA Racing în UAE4 la Dubai, Abu Dhabi și Qatar, obținând două podiumuri și locul 5 în campionat.

În prezent concurează cu PREMA Racing în Europa, în Campionatul Italian de Formula 4, considerat unul dintre cele mai dificile campionate de Formula 4 din lume și una dintre principalele rampe de lansare către Formula 3, Formula 2 și Formula 1.