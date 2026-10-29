Assad Al-Hamlawi a împlinit, marți, 26 de ani și, cu acest prilej, atât selecționerul Palestinei, Ihab Abu Jazar, cât și presa din această țară au vorbit, pe larg, despre atacantul care a ajuns printre cei mai inportanți sportivi ai țării. Iar asta în timp record!

Când a fost convocat la prima reprezentativă, pentru amicalele din septembrie și octombrie, vârful legitimat la Universitatea Craiova a dat drumul la „focurile de artificii“: cinci goluri în partidele cu Noua Zeelandă (2-2), Tadjikistan (4-2) și China (5-0). Prestațiile lui Al-Hamlawi din aceste amicale l-au transformat în cel mai urmărit jucător palestinian din Europa, la ora actuală. Iar când selecționerul Ihab Abu Jazar a dezvăluit că Al-Hamlawi a ales să joace pentru Palestina, deși avea și alte variante – s-a născut și a crescut în Suedia – cota de popularitate a atacantului a explodat printre suporteri.

Al-Hamlawi, traumatizat la 14 ani: și-a rupt picioarele!

Având în vedere statutul de star la care a ajuns Assad Al-Hamlawi, în Palestina, presa locală l-a avut în prim-plan acum, când vârful de 1,88 de metri a împlinit 26 de ani. Cu acest prilej, jurnaliștii de la „Palestine Football“ au realizat un fotoreportaj cu detalii neștiute despre viața lui Al-Hamlawi. Aici, a fost inclus și un episod traumatizant din trecutul atacantului care a copilărit la Helsingborg (Suedia).

„În 2015, pe când era un adolescent, Al-Hamlawi și-a rupt picioarele după o căzătură de pe trambulină. A fost atât de traumatizat de ce i s-a întâmplat, încât, timp de un an întreg, a stat pe un scaun. Pur și simplu, i-a fost frică să mai meargă! E cel mai dureros episod din copilăria lui Al-Hamlawi. Cu ajutorul părinților a depășit acest moment cumplit“, au dezvăluit jurnaliștii palestinieni.

Al-Hamlawi, îndrăgostit de jocul Counter-Strike

Tot în cadrul materialului dedicat atacantului de 26 de ani, arabii au dezvăluit cum își petrece Al-Hamlawi cea mai mare parte din timpul liber, după o zi cu antrenamente.

„Assad e îndrăgostit de jocul Counter-Strike. La care e foarte bun. Ceea ce nu e de mirare, având în vedere că are și zile în care stă 7 ore și joacă Counter-Strike. E un adevărat <<lunetist>>“, au scris cei de la Palestine Football.

Cei de aici au povestit cine l-a învățat pe Al-Hamlawi să facă tumbe după golurile sale: „Tatăl său e în spatele modului în care Assad își celebrează reușitele. El l-a învățat să facă aceste tumbe“.

Convinși că Al-Hamlawi va ajunge la un club mare din Europa

Firește, materialul realizat de palestinieni a atins și viața lui Al-Hamlawi din prezent, la Craiova. Au fost publicate cifrele excelente ale atacantului, de când joacă în România. Și s-a făcut referire la ofertele care au sosit pentru Al-Hamlawi pe adresa clubului din Bănie.

„Al-Hamlawi e în vizorul unor cluburi importante din Europa. Despre interesul spaniolilor de la Getafe s-a scris cel mai mult, în ultimele săptămâni. Craiova l-a transferat pe Al-Hamlawi pentru un milion de euro, în 2025, dar acum vrea să obțină cinci milioane de euro pentru vânzarea sa“, au subliniat palestinienii.