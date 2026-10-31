CLASAMENT ”Taifunul” Metaloglobus a făcut instrucție cu FC Bacău chiar în Moldova!

”Taifunul” Metaloglobus a făcut instrucție cu FC Bacău chiar în Moldova! Liga 2
SPORT.RO
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Bucureștenii, încă o victorie în Liga 2.

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MetaloglobusFC Bacauluca stoicaNicolas Constantinescuime ndonTomas Lacerda
Din articol

Metaloglobus a învins-o pe FC Bacău cu scorul de 4-1, sâmbătă, în deplasare, într-un meci din etapa a 12-a a Ligii a II-a de fotbal.

Băcăuanii au marcat primii, prin Tomas Lacerda (29), iar Metaloglobus a înscris de patru ori în ultima jumătate de oră, prin Luca Stoica (63), Nicolas Constantinescu (73, 86) şi Ime Ndon (83).

Rezultatele din etapa 12 din Liga 2

Vineri

Steaua Bucureşti - CS Dinamo Bucureşti 0-0

Sâmbătă

CSL Ştefăneşti - Chindia Târgovişte 0-3

CSC Dumbrăviţa - Politehnica Timişoara 2-2

SCM Râmnicu Vâlcea - CS Afumaţi 3-2

Cetatea 1932 Suceava - FC Bihor Oradea 2-2

CSM Olimpia Satu Mare - CSC 1599 Şelimbăr 2-0

SC Popeşti-Leordeni - Metalul Buzău 2-1

AFC ASA Târgu Mureş - Unirea 04 Slobozia 0-1

ACS FC Bacău - FC Metaloglobus 1-4

Duminică

CSM Slatina - Concordia Chiajna (Stadion 1 Mai - Slatina, 11:00)

CSM Reşiţa - CS Gloria Bistriţa (Stadion ''Mircea Chivu'' - Reşiţa, 12:30)

Clasamentul din Liga 2

1. Poli Timişoara 28 puncte (12 jocuri)

2. Chindia 27 (12)

3. CS Popeşti-Leordeni 27 (12)

4. CSM Slatina 25 (11)

5. Cetatea Suceava 22 (12)

6. Metalul Buzău 21 (11)

7. CSM Reşiţa 21 (11)

8. Concordia 19 (11)

9. FC Bihor 19 (12)

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Agerpres

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