Unicul gol al meciului a fost înscris de fostul rapidist Antonio Bradu, în minutul 23. Acesta a profitat din plin de gafa uriașă comisă de fundașul Dylan Batubinsika.

Ce a spus Mihai Popescu după Gloria Bistrița - FCSB 1-0

Fundașul Mihai Popescu (33 de ani) a revenit pe teren după o pauză de cinci luni și a spus FCSB a pierdut la Bistrița pentru că nu a avut atitudinea corectă:

"Mă bucur că am revenit, pentru mine este un start, chiar dacă este unul rău. Așa sunt meciurile din Cupă! Poate nu am intrat 100% motivați. Din păcate, am făcut o greșeală în apărare și asta ne-a costat meciul.

Fotbalul se joacă pe goluri, din păcate n-am reușit să marcăm. Va trebui să lucrăm la asta, să fructificăm șansele pe care le avem. Noi, care am jucat mai puțin, am primit o șansă să jucăm. Trebuia să facem mai mult, Mister are nevoie de fiecare dintre noi. Nu ne-am ridicat la nivelul ritmului pe care vrem să-l avem.

A fost un test, pot să spun că am picat în seara asta. Mai avem mult de muncă", a spus Mihai Popescu, după Gloria Bistrița - FCSB 1-0.

Primul eșec pentru Reghecampf după revenirea la FCSB

Înfrângerea de la Bistrița reprezintă un duș rece pentru antrenorul Laurențiu Reghecampf. Până la acest duel din Cupă, antrenorul avea o serie de invidiat la FCSB: 1-0 vs Oțelul Galați, 2-1 vs FC Voluntari și 4-1 vs Rapid.

Cinci echipe din această grupă vor lupta pentru calificare în ultima etapă. FCSB, Csikszereda Miercurea Ciuc, Gloria Bistrița și FC Argeș au câte trei puncte. FC Bihor e lider cu patru puncte. Doar primele două clasate din grupă vor merge în fazele eliminatorii din Cupa României.

FCSB va primi vizita celor de la Csikszereda, FC Bihor va înfrunta FC Argeș, iar Gloria Bistrița va juca în deplasare cu Corona Brașov. Corona e codașa grupei, având un singur punct după primele două etape. În caz de egalitate, departajarea se face în primul rând pe baza meciurilor directe.