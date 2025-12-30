Fundașul stânga este convins că doar trei echipe pot emite pretenții reale la campionat și nu vede în FC Botoșani o candidată la trofeu, în ciuda parcursului solid din acest sezon.



La 31 de ani, Filip se află departe de prim-planul Superligii, fiind legitimat în prezent la CS Lotus Băile Felix.

În actualul sezon, fundașul se poate lăuda cu trei goluri marcate, iar echipa bihoreană ocupă locul 7 în Seria H, cu 25 de puncte după 17 meciuri disputate.



Steliano Filip știe cine va câștiga Superliga: „Nu se pune problema”



Întrebat despre lupta pentru titlu, fostul dinamovist a fost categoric și a indicat doar trei echipe cu șanse reale la trofeu.



„Eu văd lupta la titlu în trei: Dinamo, Craiova și Steaua (n.r. – FCSB). Nu știu acum, miracol… eu cred că pentru Botoșani un miracol ar fi și play-off-ul, dacă ne uităm cum a fost anul trecut. Nu cred că se pune problema de titlu”, a declarat Steliano Filip pentru Sport.ro.



La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova ocupă primul loc în Superliga, cu 40 de puncte, fiind urmată de Rapid București, cu 39. FC Botoșani se află pe poziția a treia, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo, ocupanta locului patru.



FC Argeș, nou-promovată, se află pe locul 5, în timp ce Oțelul Galați completează top 6, cu 33 de puncte. La polul opus, FCSB, campioana ultimelor două sezoane, se află abia pe locul 9, cu 31 de puncte, în timp ce CFR Cluj ocupă poziția a 11-a, cu 26 de puncte.



Steliano Filip a bifat opt selecții la echipa națională între 2014 și 2017 și este strâns legat de Dinamo, club la care a evoluat timp de șapte ani și alături de care a câștigat Cupa Ligii în sezonul 2016–2017.



În total, fundașul a strâns aproape 190 de meciuri în prima ligă, luând în calcul și perioadele petrecute la Dunărea Călărași și Viitorul Constanța. De-a lungul carierei, Filip a mai evoluat în străinătate la Hajduk Split, AEL Larissa și Mezokovesd, în Ungaria.

