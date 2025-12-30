Ștefan Târnovanu a acordat recent un interviu în presa din Polonia în care a vorbit printre altele și despre Elias Charalambous.

Ștefan Târnovanu îi face lobby lui Elias Charalambous

Elias Charalambous s-a aflat pe lista celor de la Legia Varșovia înainte ca Edi Iordănescu să fie numit pe banca tehnică a formației din Ekstraklasa.

Pus să îl descrie pe antrenorul lui FCSB și întrebat dacă l-ar recomanda pe cipriot celor de la Legia Varșovia, Ștefan Târnovanu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Charalambous și a transmis că antrenorul ar trebui luat în considerare nu doar de către Legia Varșovia, dar și de alte cluburi din Europa.

”L-aș descrie pe domnul Charalambous atât ca pe un antrenor excelent, cât și ca pe o persoană cu un caracter admirabil. Prin urmare, da, ar trebui să fie luat în considerare de Legia Varșovia, dar și alte cluburi l-ar putea avea în vedere”, a spus Ștefan Târnovanu în presa din Polonia.

În cariera sa de antrenor, Elias Charalambous le-a mai pregătit pe Ethnikos și Doxa Katokopias. La AEK Larnaca, cipriotul i-a fost secund lui Andoni Iraola.

