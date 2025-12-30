EXCLUSIV Atletismul l-a ajutat pe jucătorul lui Dinamo să ajungă până în reprezentativa României! ”Am fost și campion național”

Alexandru Hațieganu
Johan van Heerden a impresionat la Dinamo și la reprezentativa noastră.

Stabilit de 13 ani în România, Johan van Heerden iubește țara noastră. A jucat pentru selecționata "Stejarilor" la Cupa Mondială din 2015, își dă și sufletul pentru Dinamo și, de curând, și-a adus la București familia din Pretoria, pentru o vacanță.

Sud-africanul naturalizat de România a explicat la Poveștile Sport.ro de ce a ales în cele din urmă să practice rugby-ul, după ce devenise inclusiv campion național la atletism!

”Am făcut de toate: 100 m, 200 m garduri, săritură în înălțime, săritură în lungime și am fost și bun la fiecare”

”Rugby este primul nostru sport, este sport național în Africa de Sud. Dar noi, de mici, la școală facem obligatoriu toate sporturile, ceea ce te ajută apoi pentru academii. Eu am fost bun și la atletism, și la rugby, dar am ales rugby pentru că este sportul nsotru național și toată lumea te privește atunci altfel. De la șase ani până acum joc rugby. 

(Și vei mai juca la Dinamo...) Sincer, n-am gândit că o să primesc un nou contract anul ăsta, pentru că am și eu o vârstă, am împlinit 39 de ani.

(39 de ani ce înseamnă pentru un rugbist de performanță pe postul tău, linia a doua?) De obicei, la rugby, la 34-35 de ani cam trebuie să te retragi, asta este media vârstei. Și eu, și Surugiu am depășit! Noi doi povestim foarte mult și asta a fost mereu la noi: trebuie să dovedesc că pot! Mai mult decât tinerii, știm că și ei vin din urmă, dar noi trebuie să lucrăm mult mai mult, să punem extra-efort, pentru că nu mai ești același jucător ca înainte.

Atletismul a fost important pentru că m-a ajutat cu agilitate, cu viteză, cu explozivitate. Eu am făcut la atletism de toate: 100 m, 200 m garduri, săritură în înălțime, săritură în lungime și am fost și bun la fiecare, am fost și campion național”, a explicat Johan la Poveștile Sport.ro.

VIDEO Emisiunea integrală cu Johan van Heerden, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

România şi-a aflat adversarele de la Cupa Mondială de rugby: în grupă cu... Africa de Sud, campioana mondială

Reprezentativa de rugby a României şi-a aflat în această lună adversarele de la Cupa Mondială din 2027, competiţie la care urmează să evolueze în grupa B.

Echipa României va înfrunta cvadrupla campioană mondială Africa de Sud, care este şi deţinătoarea trofeului, Italia şi Georgia.

Cupa Mondială va fi găzduită de Australia, în perioada 1 octombrie – 13 noiembrie 2027.

Primele două clasate, plus patru echipe de pe locul al treilea cu cele mai bune linii de clasament, se vor califica în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

Cupa Mondială din Australia este prima ediţie cu 24 de echipe, faţă de 20 în ediţia precedentă din Franţa.

