Stabilit de 13 ani în România, Johan van Heerden iubește țara noastră. A jucat pentru selecționata "Stejarilor" la Cupa Mondială din 2015, își dă și sufletul pentru Dinamo și, de curând, și-a adus la București familia din Pretoria, pentru o vacanță.

Sud-africanul naturalizat de România a explicat la Poveștile Sport.ro de ce a ales în cele din urmă să practice rugby-ul, după ce devenise inclusiv campion național la atletism!

”Am făcut de toate: 100 m, 200 m garduri, săritură în înălțime, săritură în lungime și am fost și bun la fiecare”



”Rugby este primul nostru sport, este sport național în Africa de Sud. Dar noi, de mici, la școală facem obligatoriu toate sporturile, ceea ce te ajută apoi pentru academii. Eu am fost bun și la atletism, și la rugby, dar am ales rugby pentru că este sportul nsotru național și toată lumea te privește atunci altfel. De la șase ani până acum joc rugby.

(Și vei mai juca la Dinamo...) Sincer, n-am gândit că o să primesc un nou contract anul ăsta, pentru că am și eu o vârstă, am împlinit 39 de ani.

(39 de ani ce înseamnă pentru un rugbist de performanță pe postul tău, linia a doua?) De obicei, la rugby, la 34-35 de ani cam trebuie să te retragi, asta este media vârstei. Și eu, și Surugiu am depășit! Noi doi povestim foarte mult și asta a fost mereu la noi: trebuie să dovedesc că pot! Mai mult decât tinerii, știm că și ei vin din urmă, dar noi trebuie să lucrăm mult mai mult, să punem extra-efort, pentru că nu mai ești același jucător ca înainte.

Atletismul a fost important pentru că m-a ajutat cu agilitate, cu viteză, cu explozivitate. Eu am făcut la atletism de toate: 100 m, 200 m garduri, săritură în înălțime, săritură în lungime și am fost și bun la fiecare, am fost și campion național”, a explicat Johan la Poveștile Sport.ro.

