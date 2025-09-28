După un start spectaculos de sezon, Universitatea Craiova conduce clasamentul cu 23 de puncte, peste FC Botoșani și Dinamo.

În schimb, campioana FCSB și vicecampioana CFR Cluj au dezamăgit, fiind abia pe locurile 13 și 12, cu doar 7, respectiv 8 puncte și câte 18 goluri primite.

Ștefan Nanu o vede pe Universitatea Craiova campioană

Invitat la Sport Total FM, fostul internațional Ștefan Nanu a lăudat munca lui Mirel Rădoi și a transmis că Universitatea Craiova are șanse reale să câștige campionatul.

“Din punctul meu de vedere, Craiova are șanse la titlu. Sunt pe un drum bun. Mai apar și eșecuri, trebuie să treacă ușor peste. Mirel este un antrenor care știe să-i motiveze foarte bine.

Ținând cont de ce se întâmplă la ora actuală cu FCSB și CFR, Craiova are un culoar favorabil de a câștiga acest campionat. Rădoi știe spiritul oltean și știe să impună. Un antrenor trebuie să impună. El a ajuns la un nivel în care nu stă după banii de la Rotaru, ci urmărește performanța”, a spus Nanu.

Electroputere, Farul Constanța, Rapid București, Vitesse, FCSB, Oțelul Galați și FCM Câmpina au fost echipele la care a evoluat Ștefan Nanu.

Două trofee are fostul fundaș stânga în palmares, ambele câștigate alături de Rapid. Este vorba despre Cupa României (1997/98) și titlul național (1998/99).

Cele mai multe prezențe le-a avut peste hotare, la Vitesse. A purtat tricoul olandezilor în 67 de meciuri și a înscris și un gol.

