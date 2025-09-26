Aproximativ 12.000 de alergători din peste 70 de ţări sunt aşteptaţi să participe la cursele din cadrul celei de-a 18-a ediţie a Raiffeisen Bank Bucharest Marathon, care va avea loc pe 11 şi 12 octombrie în Capitală.

"12.000 de alergători sunt aşteptaţi să participe la această ediţie, consolidând statutul de eveniment sportiv internaţional de top în Europa Centrală şi de Est. Ca o recunoaştere a standardelor şi a impactului său global, evenimentul deţine certificarea World Athletics Road Race Label, iar în 2024 a găzduit Campionatul Mondial de Maraton Masters - primul Campionat Mondial dedicat unei probe atletice olimpice desfăşurat vreodată în România", a precizat Agerpres.

Cu un traseu care parcurge puncte-cheie ale Bucureştiului - Piaţa Constituţiei, Şoseaua Kiseleff, Bulevardul Regina Elisabeta, Parcul Cişmigiu, Calea Victoriei, Bulevardul Unirii şi alte zone emblematice, evenimentul îşi propune să ofere participanţilor şi o experienţă culturală şi urbană.

"Ne bucurăm că Maratonul Bucureşti a crescut constant şi frumos de la an la an, dezvoltând în jurul lui o comunitate ce crede în perfomanţă. Este o dovadă că sportul are puterea de a uni, de a inspira şi de a transforma mentalităţi. Raiffeisen Bank Bucharest Marathon este despre oameni, despre echilibru, despre viitor" a declarat Valeria van Groningen, preşedinte RunInBucharest, organizatorul competiţiei.

Programul weekend-ului, spectaculos



Sâmbătă, 11 octombrie, vor avea loc cursele 10 km individual Vodafone şi Cursa Populară EY Romania (2,5 km), iar duminică, 12 octombrie, este ziua dedicată curselor de 42 km Raiffeisen Bank, Cursa 21 km Autonom, Cursa Ştafeta E.ON Energie România.

Organizatorul evenimentului, RuninBucharest, a anunțat că înscrierile online sunt deschise până marţi, 7 octombrie, în limita locurilor disponibile, şi că 17 cauze sociale sunt susţinute de Maratonul Bucureşti şi de alergători.

Traseele pentru toate cursele au startul în centrul Bucureştiului, în Piaţa Constituţiei, iar hărţile sunt disponibile pe site-ul www.bucharest-marathon.com.

