După 133 de ani de istorie, clubul olandez Vitesse Arnhem se desființează. Instanța civilă a confirmat decizia KNVB, care a revocat definitiv licența clubului, pe motiv că Vitesse a încercat să ocolească sistemul de acordare a licențelor. Acuzațiile au vizat lipsa de transparență, înșelăciune și subminarea regulilor.



Vitesse Arnhem se desființează după 133 de ani



Vitesse, fostă echipă a lui Ștefan Nanu și Adrian Mazilu, a fost o prezență constantă în Eredivisie din 1990 până în 2024 și a jucat de mai multe ori în competițiile europene, printre care UEFA Europa League și Conference League.



Clubul a fost partener al lui Chelsea, dar declinul a început după ce proprietarul rus Valeri Oyf a fost sancționat în contextul războiului din Ucraina și a fost forțat să vândă.



Noii investitori nu au convins KNVB, iar eforturile de salvare printr-un consorțiu local au venit prea târziu. Licența nu a fost redobândită, iar echipa nu va evolua nici în liga secundă.

Vitesse are acum opțiunea să continue ca echipă amatoare, dar aceasta înseamnă sfârșitul erei profesioniste a clubului.



Viitorul clubului este incert, iar o decizie oficială privind pașii următori este așteptată cât de curând.

