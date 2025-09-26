Ioan Hora a fost golgheterul României în sezonul 2015-2016, primul cu noul format al Superligii cu meciuri de play-off și play-out. Atacantul, atunci la Pandurii, a reușit să marcheze de 19 ori în competiția internă.

Ajuns la 37 de ani, Hora evoluează de mai bine de un an la FC Bihor, echipa din orașul său natal, pentru care are cifre impresionante după primele șapte partide. A înscris de patru ori, cifră la care se mai adaugă și trei assist-uri.

Ioan Hora continuă să impresioneze, la 37 de ani

Erik Lincar, antrenorul celor de la FC Bihor, a subliniat faptul că se bazează pe experiența atacantului care a mai evoluat în cariera sa la echipe precum FCSB și CFR Cluj.

”E un jucător pe care eu mă bazez foarte mult. Se antrenează foarte bine, are cifre foarte bune în toate jocurile. Pentru noi este un jucător de care chiar avem nevoie”, a spus Erik Lincar, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

· Ioan Hora a început în toate meciurile din acest sezon de Liga 2 din postura de rezervă.

După sezonul în care a fost golgheter în Superligă, Hora a prins transferul în Turcia, acolo unde a reușit să câștige de două ori Cupa. A evoluat la echipe precum Konyaspor, Akhisarspor și Elazigspor, iar în 2019 s-a întors în România, la FCSB. Au mai urmat Gaz Metan, UTA Arad, Hermannstadt, Lotus Băile Felix și CS Crișul Sântandrei

Ioan Hora are și un titlu de campion în palmares, cucerit în sezonul 2011-2012, cu CFR Cluj, alături de care a câștigat și o Supercupă a României.

FC Bihor, start bun de Liga 2

Echipa pregătită de Erik Lincar a evoluat în play-out în ultimul sezon din liga secundă, iar acum emite pretenții la locurile fruntașe. Bihorul este pe locul doi după șapte etape, cu 18 puncte, la un singur punct distanță de liderul Corvinul Hunedoara.

În următoarea etapă din Liga 2, FC Bihor va evolua în deplasare cu Gloria Bistrița, echipă care ocupă locul 18, cu o singură victorie în acest sezon.

