Potrivit unor informații din presa olandeză, Ajax a trimis scouteri la meciul Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 pentru a-l monitoriza pe Daniel Bîrligea, atacantul campioanei României, care a jucat în repriza secundă.

Gigi Becali: "Dacă îl dau pe Bîrligea, imediat îl iau pe Munteanu"



Gigi Becali a anunțat că Bîrligea poate pleca în schimbul sumei de 15 milioane de euro, atât cât este clauza de reziliere a atacantului cumpărat de la CFR Cluj. Patronul de la FCSB s-a gândit deja la un posibil înlocuitor: Louis Munteanu!



Becali a dezvăluit și planul prin care l-ar putea aduce pe Louis Munteanu la FCSB, având în vedere că CFR Cluj ar încasa o sumă semnificativă în cazul unei vânzări a lui Bîrligea.



"Ar fi extraordinar, m-am gândit la combinația asta. Dacă îl dau pe Bîrligea, imediat îl iau pe Munteanu. Dacă îl vând pe Bîrligea, ia și Varga vreo două milioane pentru Bîrligea (nr - din procentele păstrate).



Din 15 milioane, el ia două milioane, dar nu-i dau banii, stau la judecată cu el ca să mi-l dea pe Louis. Și nu-i dau banii până nu mi-l dă pe Louis. Dacă mi-l dă pe Louis, îi dau și banii ăia, și pe banii ceilalți. Îi zic că nu îi dau niciun ban pe Bîrligea până nu mi-l dă pe Louis.



Dar n-are rost să discutăm acum pentru că Bîrligea nu poate pleca acum. În iarnă poate pleca", a spus Gigi Becali, la Fanatik.