Într-o răsturnare de situație de-a dreptul spectaculoasă, Vitesse Arnhem, clubul la care au evoluat în trecut Ștefan Nanu și Adrian Mazilu și a cărui soartă părea pecetluită, a învins Federația Olandeză de Fotbal (KNVB) în instanță.



Tribunalul Civil din Arnhem a decis în favoarea echipei, obligând forul fotbalistic să-i restituie imediat licența de club profesionist.



De la agonie la extaz



Vestea vine ca un trăsnet, după ce în urmă cu câteva săptămâni viitorul lui Vitesse părea încheiat. Clubul cu o istorie de 133 de ani fusese exclus din programul competițional, iar KNVB îi revocase licența în două rânduri, acuzând o „strategie multianuală de înșelăciune, ocolire și subminare a sistemului de licențiere”. Toată lumea se pregătea pentru ce era mai rău: desființarea completă sau, în cel mai bun caz, continuarea la nivel de amatori.



Conducerea clubului a jucat însă ultima carte și a atacat decizia la o instanță civilă, după ce pierduse un prim proces. Astăzi, decizia finală a confirmat supraviețuirea clubului, anulând hotărârea federației și forțând reintegrarea imediată în fotbalul profesionist.



Saga legală care a durat luni de zile a fost declanșată de managementul financiar defectuos și de legăturile suspecte cu oligarhul rus sancționat Roman Abramovich. Declinul a început după ce proprietarul Valeri Oyf, un apropiat al acestuia, a fost forțat să vândă clubul în contextul războiului din Ucraina. De atunci, Vitesse nu a reușit să convingă KNVB de stabilitatea sa financiară, ajungând în pragul colapsului. Decizia de astăzi reprezintă un nou început pentru fosta echipă a lui Mazilu, o prezență constantă în Eredivisie din 1990 până în 2024.

