BREAKING NEWS! Guardiola si-a prelungit contractul cu Manchester City! Anuntul OFICIAL al clubului

Guardiola si-a prelungit intelegerea cu fost campioana din Premier League, potrivit site-uluioficial al clubului.

Antrenorul a venit la City in 2016, iar acum a semnat pana in 2023 si nu mai exista nicio speranta ca acesta s-ar putea intoarce la Barcelona prea curand. De cand a preluat echipa, el a schimbat stilul de joc al "cetateniolor" si castigat cu echipa 8 trofee importante. Din cele 245 de meciuri in care a stat pe banca englezilor, Guardiola a invins in 181 de partide, avand o rata de castig de 73,87 la suta. Acesta este cel mai lung angajament pe care si l-a luat pentru un club de cand a devenit antrenor in 2008.

Guardiola a vorbit incantat despre semnarea noului contract:

"De cand am ajuns la City m-am simtit binevenit atat de club cat si de oras, jucatori, personal, fani, presedinte si proprietar. De atunci am reusit foarte multe impreuna, am marcat goluri, am castigat meciuri si trofee si suntem foarte mandri de aceste performante. A avea un astfel de sprijin este cel mai bun lucru pe care il poate avea un manager.

Am tot ce mi-as putea dori ca sa imi fac bine treaba. Sunt recunoscator pentru increderea pe care proprietarul, presedintele, Ferran si Txiki mi-au aratat-o pentru continua inca 2 ani dupa acest sezon. Provocarea pentru noi este sa continuam sa ne imbunatatim si sa evoluam. Sunt foarte mandru sa ajut Manchester City sa faca acest lucru", a declarat Guardioa pentru site-ul oficial al clubului britanic.