"Briliantul" l-a criticat în termeni duri pe Munteanu pentru modul în care a gestionat interesul vicecampioanei, spunând că jucătorul este total rupt de realitate.



Mutu: "Bine i-a făcut Gigi"



Adrian Mutu a aplaudat decizia lui Gigi Becali de a opri tratativele și îl arată cu degetul pe atacant pentru pretențiile exagerate, care l-ar fi transformat în cel mai bine plătit fotbalist din vestiarul FCSB.



"Bine i-a făcut. Atunci când tu nu ești conectat cu realitatea care te înconjoară, Gigi și-a dat seama și i-a închis telefonul. Adică, despre ce vorbim? Un salariu de 45.000 e mult la ce a arătat în general până acum", a tunat Mutu, citat de Fanatik.



Fostul mare atacant a subliniat că Munteanu nu poate emite astfel de pretenții financiare în fața unor jucători cu state vechi la FCSB: "El a avut un sezon bun, dar sunt oameni la FCSB mai vechi acolo, cu sezoane mai bune, unii chiar golgheteri".



"Să se gândească la fotbal!"



Mutu crede că principala vină pentru eșecul negocierilor o poartă agentul fotbalistului și i-a transmis lui Munteanu să ia o decizie radicală.



"Eu cred că ar trebui să își concedieze managerul imediat. E clar că e o persoană care nu îl sfătuiește în cel mai bun mod și să se gândească la fotbal, pentru că dacă mai stă mult în tratative și în altfel de pretenții, probabil va pierde și mai mult", a punctat "Briliantul".



Chiar dacă i-a recunoscut calitățile: "Louis e un jucător excepțional, un vârf incredibil", Mutu a încheiat cu un avertisment pentru atacant: "Păcat pentru el. Și managerul poate să piardă la partea financiară, dar Louis va pierde cel mai mult".

