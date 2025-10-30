Adrian Mutu (46 de ani) a lăudat prestația echipei naționale a României după victoria uriașă împotriva Austriei, scor 1-0, și a făcut apel la fanii tricolori să rămână alături de jucătorii lui Mircea Lucescu în lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Fostul selecționer al României U21 a recunoscut că nu credea că „tricolorii” pot câștiga în fața unei echipe cu atâția jucători valoroși și consideră că succesul de la Viena a schimbat complet atmosfera din jurul naționalei.

Adrian Mutu: „Meciul cu Bosnia va fi capital”

„Echipa națională a făcut un pas important bătând Austria. A făcut ceva ce nimeni nu credea, nici măcar eu. Nu credeam că e în stare să bată Austria, dar uite că s-a întâmplat. Acum avem dreptul să sperăm la o calificare”, a declarat Adrian Mutu.

România mai are două meciuri din grupa de calificare: cu Bosnia, pe 15 noiembrie, în deplasare, și cu San Marino, pe 18 noiembrie, acasă.

„Totul depinde de noi. Avem un meci în Bosnia, de care pe care, și acolo se va decide totul. Bineînțeles, cu condiția să nu ne încurcăm cu San Marino. Dacă luăm cele trei puncte acolo, duelul cu Bosnia devine capital pentru calificare.

Băieții au nevoie de încrederea noastră, a tuturor. Atunci când a fost armonie și un vibe bun, lucrurile au mers bine, cum s-a întâmplat și la EURO. Sper ca echipa noastră să se poată califica, e important pentru noi, pentru fotbalul românesc”, a mai spus Mutu.

După succesul cu Austria, România ocupă locul 3 în Grupa H, cu 10 puncte, în spatele Austriei (15 puncte) și Bosniei (13 puncte).

Tricolorii au nevoie de un rezultat pozitiv în Bosnia pentru a rămâne în cursa directă către Mondialul din 2026, competiție găzduită de SUA, Canada și Mexic.

