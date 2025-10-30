După 14 etape, lider este FC Botoșani cu 31 de puncte, la egalitate cu Rapid. Podiumul este completat de Universitatea Craiova cu 28 de puncte, iar Dinamo (24p), FC Argeș (24p) și Oțelul Galați (19p) sunt celelalte echipe din zona play-off-ului.



Campioana FCSB se situează pe poziția a 10-a cu 16 puncte, în timp ce vicecampioana CFR Cluj a avut un start de-a dreptul eșuat: trupa lui Daniel Pancu (noul antrenor al ardelenilor) e pe locul 13 cu 13 puncte.



Adrian Mutu știe cine se va lupta la titlu: ”Principalele candidate” + ”Ea e singura care emite îngrijorare”



Adrian Mutu a analizat noul sezon și a tras concluziile. Fostul internațional român a sugerat că Universitatea Craiova și Rapid sunt principalele candidate la titlu, dar din lupta pentru campionat nu o poate exclude nici pe FCSB.



Cât despre CFR Cluj, Mutu e pesimist. Nu-i vede pe ardeleni, pe care, de altfel, i-a condus în 2024, până când și-a luat 4-0 de la divizionara secundă Corvinul Hunedoara în cupă și a decis să demisioneze.



”Botoșani părea o echipă de moment, care va pierde ritmul, dar se pare că-l menține, ceea ce e îngrijorător pentru celelalte echipe. Mă refer la CFR Cluj, în special, pentru că FCSB este în revenire, se află pe un drum ascendent. Am văzut și ultimul meci al lor câștigat fără drept de apel.



FCSB, și în trecut, a început prost sezonul, dar apoi a revenit și a câștigat campionatul. Singura echipă care se poate îngrijora este CFR, pentru că a pierdut puncte.



Craiova și Rapid sunt principalele candidate la titlu, dar cu venirea din spate a celor de la FCSB, care se concentrează acum în principal pe accesul în play-off, unde va fi un alt campionat. Pe FCSB n-aș exclude-o din această luptă”, a spus Adrian Mutu.

Cum arată clasamentul Superligii României

