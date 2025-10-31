Zenga a fost destul de critic în debutul sezonului, când Interul lui Chivu pierdea două meciuri consecutive în Serie A: 1-2 contra lui Udinese și 3-4 împotriva lui Juventus. Italianul îi reproșa românului că a păstrat prea multe dintre ideile predecesorului Simone Inzaghi și că se bazează pe anumiți jucători experimentați doar din recunoștință.



Discursul lui Zenga l-a înfuriat teribil pe Adrian Mutu: "Waltere, taci, mă! Nu mă deranjează critica, ci unghiul. Nu înțelegi unghiul voi. N-ați jucat afară. Probabil el avea o frustrare. La al doilea meci critica, dar la 5-0 cu Torino nu l-am auzit. Să nu uităm, Walter a mâncat o pâine la noi", a spus "Briliantul", la GSP, acuzându-l pe Zenga de "o tentă de rasism, de superioritate".

Walter Zenga: "Ideile lui Chivu sunt vizibile la Inter"



Fostul antrenor de la FCSB și Dinamo continuă însă să comenteze prestațiile lui Inter sub comanda lui Chivu. Cel mai recent în această săptămână, după victoria împotriva Fiorentinei, scor 3-0.



"Două lucruri trebuie spuse despre Fiorentina - Inter. Primul este că echipa lui Pioli a fost ținută în viață de De Gea, care a avut patru sau cinci parade incredibile în 70 de minute. A doua e că ideile lui Chivu sunt vizibile. A reușit să introducă jucători de calitate înaltă într-o echipă experimentată. Mă refer aici la Bisseck, folosit fundaș central, și la Sucic, care primește încredere.

În plus, merită subliniat un cuvânt pe care Chivu îl tot folosește: răbdarea. Inter a jucat 90 de minute cu multă răbdare în jumătatea adversă și a căutat mereu soluții. În prima repriză nu prea a șutat deloc din afara careului, dar, paradoxal, primul gol a venit după un șut din afara careului al lui Calhanoglu", a spus Zenga, la Sky, potrivit FCInterNews.

Zenga: "Chivu are un mod încântător de a se exprima"

Ulterior, Walter Zenga a lăudat discursurile pe care le are Cristi Chivu atât după eșec, cât și după victorie. Fostul portar s-a referit în special la conferința românului de după eșecul cu Napoli (1-3), când, spre deosebire de conducere, nu a vrut să se plângă de arbitraj.



"Atitudinea lui Chivu nu este pozitivă numai atunci când câștigă. Sâmbătă, după eșecul cu Napoli, a avut o conferință de presă perfectă. Și la bine, și la rău, Chivu are un mod încântător de a se exprima", a mai spus Zenga.

