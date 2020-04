Stanciu la CFR Cluj?! Fostul mijlocas al FCSB a dat cartile pe fata in DIRECT: "As alege CFR-ul. Sper sa castige campionatul"

Nicolae Stanciu spune ca ar alege CFR Cluj daca s-ar decide sa revina in Liga 1.

Fost mijlocas al FCSB si in prezent la Slavia Praga, Nicolae Stanciu spune ca a vorbit cu Alex Chipciu in momentul in care acesta a ales sa semneze cu CFR Cluj si l-a sfatuit in alegerea facuta.

Stanciu spune ca si el ar alege CFR Cluj daca va lua decizia sa revina in Liga 1 si ii doreste lui Chipciu sa castige din nou campionatul in Liga 1:

"Sincer, da (n. r. ar alege CFR Cluj). Am vorbit si cu Alex, dar nu cred ca l-am influentat cu ceva. Atunci mi-a cerut parerea, iar eu i-am zis ca as alege CFR-ul.

Sper sa fie bine si sa castige din nou campionatul!", a spus Stanciu la Digi Sport.

Patru milioane de euro este cota de piata a lui Nicolae Stanciu (26 de ani), potrivit transfermarkt.

Stanciu a evoluat de-a lungul carierei pentru Alba Iulia, Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al Ahli si Slavia Praga.