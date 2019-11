Nicolae Stanciu i-a pus gand rau Barcelonei! "Am vazut partida lor cu Levante. Sper sa castigam!" Romanul vrea sa detoneze "bomba" pe Camp Nou

Slavia Praga va juca in deplasare la Barcelona in aceasta seara, in duelul din grupele Champions League.

Nicolae Stanciu este om de baza in echipa cehilor si este anuntat titular in aceasta seara. In partida tur, Slavia Praga a fost aproape sa produca surpriza, dar a fost invinsa cu greu de Barcelona cu 2-1. In acel meci, Stanciu a fost cel mai periculos om din teren al cehilor si a fost laudat de presa din Spania.

Barcelona trece printr-o perioada dificila, pierzand si ultimul meci din campionat in fata lui Levante cu 3-1. Ernesto Valverde sta pe un butoi cu pulbere si poate fi demis in cazul unui rezultat nefavorabil in aceasta seara.

Nicolae Stanciu vrea sa profite de forma slaba a Barcelonei si spune ca Slavia Praga merge pe Camp Nou sa ia cele trei puncte:

"Cred ca este un moment bun pentru noi pentru ca am castigat in campionat, suntem intr-o forma foarte buna. Suntem extrem de increzatori si suntem siguri ca vom face o partida foarte buna. Am vazut partida lor cu Levante, stim ce trebuie sa facem si speram sa castigam aici", a spus Nicolae Stanciu.

Luis Suarez a iesit accidentat in minutul 41 al partidei cu Levante si nu va juca impotriva Slaviei Praga:

"Barca este una dintre cele mai bune echipe din lume. Pentru noi este bine ca Suarez va lipsi, dar suntem constienti ca are jucatori buni care il pot inlocui. Acum vor incerca sa castige indiferent cum, iar noi trebuie sa profitam de acest lucru.

Noi abordam partida la fel, indiferent ca jucam cu Inter, Borussia sau Barcelona. Acesta este stilul nostru, suntem o echipa foarte bine pregatita fizic si faptul ca jucam pe Camp Nou nu schimba nimic, vom juca la fel de ofensiv", a mai spus mijlocasul roman.

Slavia Praga este pe ultimul loc in Grupa F, cu un singur punct obtinut in deplasarea de la Inter Milan.