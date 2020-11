"Spunem lucrurilor pe nume!" Contra NU mai rezista la Dinamo! Cum a comentat haosul din club

Antrenorul 'cainilor' lasa de inteles ca nu mai suporta situatia de la club. Contra spune ca va avea o intalnire cu directorul sportiv Rufo Collado duminica pentru a-si lamuri statutul. Lipsa de incredere a jucatorilor e cauza jocului slab din meciul cu Astra, crede Contra.

"Orice echipa putea sa castige, au fost ocazii destul de mari. E un rezultat care nu nemultumeste pe nimeni. Ne lipseste increderea... in tot! In ei, in... tot! Trebuie sa-si arate valoarea. Au aratat-o in multe meciuri. Trebuie sa-si asume responsabilitatea locului in clasament. Sunt jucatori cu experienta, vreau sa vad mai multa personalitate din partea lor. Ne consuma ce se intampla, nu suntem capabili sa dam randamentul pe care trebuie sa-l dam.

Maine voi avea o discutie cu directorul sportiv, voi vedea ce vom decide. Vom spune lucrurilor pe nume. E clar ca trebuie sa existe ceva la echipa. Vedem daca ne despartim, ce se va intampla. Sunt dezamagit, am asteptat mult de la meciul asta, i-am simtit bine pe baieti toata saptamana. Ajungem la ora jocului si nu putem pune in aplicare ce se intampla bine la antrenamente. Probabil presiunea, tensiunea isi pun amprenta asupra noastra", a spus Contra la Digisport.