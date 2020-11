BREAKING NEWS: I se cauta inlocuitor lui Contra in plin dezastru la Dinamo! Anunt de ultima ora al sefilor dupa 1-1 cu Astra

Haosul de la Dinamo continua. Dar sunt sanse mari ca asta sa se intample FARA Contra.

Conform surselor www.sport.ro, sefii spanioli au luat hotararea de a se desparti de fostul selectioner. Contra n-a castigat decat un meci din 9 de la revenirea in 'Stefan cel Mare'. Seria de 5 infrangeri consecutive s-a oprit la 1-1 cu Astra, insa jocul tot n-a convins. Dinamo e penultima in Liga 1, cu doar 6 puncte in 10 meciuri disputate.

Contra a fost una dintre garantiile proiectului spaniol la Dinamo, insa si el a dat semne clare de distantare fata de Pablo Cortacero in ultimele zile. Contra a cerut respectarea promisiunilor facute de conducatori si s-a plasat de partea jucatorilor in disputa care a aprins vestiarul. Spaniolii n-au platit niciun ban de la venirea in Romania, in ciuda garantiilor date in mai multe randuri ca toate cheltuielile vor fi achitate la zi.

Din informatiile www.sport.ro, in locul lui Contra va fi adus un antrenor spaniol.