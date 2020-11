BREAKING NEWS | Norvegia nu a mai facut deplasarea pentru meciul cu Romania! Haaland si Odegaard, BLOCATI in tara: reactiile celor doua federatii

Romania - Norvegia e in DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO, duminica, de la 21:45.

15:00 Reactia Federatiei Romane de Fotbal dupa ce Norvegia nu a mai zburat in Romania

"Delegatia Norvegiei trebuia sa decoleze astazi spre Romania, urmand sa aterizeze in aceasta dupa-amiaza la Bucuresti. Autoritatile nationale din tara nordica au decis insa sa nu permita iesirea jucatorilor si staff-ului din tara, in contextul situatiei influentate de pandemia COVID la lotul norvegian, a anuntat federatia de la Oslo.

Zborul lor de astazi a fost anulat, delegatia ramane in tara si asteapta o noua evaluare a situatiei din partea autoritatilor, fiind in contact permanent si cu UEFA.

In aceste conditii, conferinta de presa si antrenamentul oficial ale Norvegiei, programate azi, la Arena Nationala din Bucuresti, se anuleaza.

Conferinta de presa si antrenamentul oficial al Romaniei se vor desfasura dupa cum era programat:

16:45 – conferinta la care vor participa Alexandru Maxim si Mirel Radoi (LIVE aici si pe pagina de facebook a Echipei Nationale de Fotbal)

17:15 – antrenamentul oficial, deschis primele 15 minute presei (LIVE pe pagina de facebook a Echipei Nationale de Fotbal)", se arata pe site-ul FRF.RO.

14:40 Comunicat oficial al federatiei Norvegiene de Fotbal

"In urma unei intalniri din aceasta dimineata, Directia Norvegiana pentru Sanatate a anuntat ca sa opune deplasarii echipei. Motivul este ca prin acest mod s-ar incalca prevederile reglementarilor norvegiene", anunta Federatia Norvegiana de Fotbal, care a trimis o cerere catre Ministerul Sanatatii.

"Cand Directia Norvegiana a Sanatatii s-a opus deplasarii, am cerut echipei sa ramana in Norvegia pana cand vom obtine o noua evaluare. Avem o legislatie norvegiana pe care o interpretam diferit. Daca nu calatorim, noi si nu in ultimul rand jucatorii, pierdem ocazia de a ne califica la Cupa Mondiala. Pierdem sansa unui triumf in grupa de Nations League si de a promova in Liga A si, prin urmare, sansa de a intalni oponenti mai atragatori. Acest lucru are consecinte financiare foarte mari pentru noi. In plus, nu vom putea participa la meciurile obligatorii la care ne-am angajat. Aceasta este o situatie foarte solicitanta", se arata in cererea scrisa trimisa de Terje Svendsen, președintele NFF.

Echipa de fotbal amana plecarea la Bucuresti din cauza recomandarilor clare din partea Directiei Norvegiene pentru Sanatate. Espen Rostrup Nakstad reaminteste ca incalcarea reglementarilor este sanctionata de catre autoritatile competente.

Asistentul director al sanatatii, Espen Rostrup Nakstad, a declarat pentru NRK, ca echipa nationala ar putea creste riscul de raspandire a infectiei daca va calatori in Romania.

Potrivit informatiilor www.sport.ro, norvegienii trebuiau sa aterizeze la Bucuresti la ora 15:10, insa avionul acestora nu a mai decolat.

In acest moment, Haaland, Odegaard si restul sunt blocati in aeroport, iar autoritatile din Norvegia nu ii lasa momentan sa plece.

Initial, acestia au scos din lot toti jucatorii care joaca in Norvegia, insa acum nu vor sa ii lase sa faca deplasarile.

Duelul Norvegia - Romania este programat duminica seara, de la 21:45, si va fi transmis in DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO.