"Sponsorizez toata Liga 1! Dau si la CFR, dau si la Dinamo ca ei nu au!" Reactia lui Becali dupa ce anuntul facut de LPF! Ce va face in vara

Gigi Becali se lauda cu faptul ca FCSB e cel mai bine pregatita pentru sezonul viitor.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a reactionat imediat dupa anuntul facut de Gino Iorgulescu ca celor de la Academica Clinceni le poate fi interzisa promovarea in Liga 1 din cauza relatiei cu FCSB. Sefii celor de la Academica se gandesc sa schimbe denumirea clubului.

Becali a vorbit si despre regula U21 din sezonul viitor, spunand ca FCSB este pregatita.

"Daca va promova, la revedere. Va fi o colaborare daca vor sa ia jucatori imprumut, daca nu vor, treaba lor. Daca se tot speculeaza, nu le mai dau nici jucatori, dau la alte echipe. Dau si la CFR Cluj, dau la Dinamo. Sponsorizez toate echipele cu jucatori de U21, ca e nevoie de 2 din sezonul viitor si ei nu au suficienti.



Sa dea Dumnezeu sa promoveze si, daca o fac, vom da imediat la LPF a doua zi in care povestim colaborarea si ne supunem regulamentului, sa ne spuna ce ar fi posibil.

Cum sa se mai bata cu mine de la anul ceilalti. Eu am bani si pot sa cumpar tineri. Am strategia de a promova tineri pe care ii vand. ii voi cumpara eu si ii voi vinde. O sa-i cresc doar daca vin la mine in gradina, dar daca se duc la altii.

Acum am 4-5 care sunt de mare talie. Spre exemplu, la anul, eu il bag pe Vlad in poarta si dupa o sa mai fie Man, Coman, Oaida, Morutan" a spus Gigi Becali la Digi Sport.