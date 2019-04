BOMBA! Unde poate ajunge Stoian, fotbalistul distrus de Becali dupa fix 100 de minute jucate la FCSB! Ia patronul ros-albastrilor inca o teapa de proportii?

Doar 100 de minute a jucat Adrian Stoian pentru FCSB de la sosirea din Serie B. El a fost introdus 50 de minute cu Dunarea Calarasi si 50 de minute cu Voluntari.

Adrian Stoian este jucatorul de la FCSB cu cel mai mare salariu. El incaseaza aproximativ 30.000 euro pe luna. Mijlocasul de 28 de ani a fost trecut, insa, pe linie moarta dupa doar 100 de minute jucate in Liga I! Becali nu il place!

Stoian a fost adus de FCSB liber de contract, dupa ce fotbalistul a evoluat mai multi ani in Italia, la echipe precum Pescara, Bari, Chievo, Genoa si Crotone. Patronul formatiei ros-albastre spera ca acesta sa ajunge FCSB-ul sa castige titlul Ligii I, dar in mod inexplicabil l-a scos din echipa dupa doar 100 de minute jucate.

Stoian, salvat de CFR?



Adrian Stoian va pleca in mod sigur de la FCSB la finalul sezonului. Insusi patronul formatiei cu sediul la Berceni, Gigi Becali, a lasat de inteles ca Stoian si Matei nu vor mai ramane si din vara.

Astazi, editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor noteaza ca Becali poate lua o noua teapa de proportii.

Potrivit sursei citate Stoian poate ajunge la una dintre rivalele FCSB-ului. CFR-ul poate fi urmatoarea formatie a mijlocasului de 28 de ani!

Lider in Liga I si principala favorita la titlu, CFR l-a vrut pe Stoian si in vara, dar a pierdut cursa cu Becali privind oferta financiara pentru fotbalist.

Pe de alta parte, si Craiova l-a vrut pe Stoian, dar formatia din Banie are si in acest caz cele mai mici sanse, la fel ca in lupta la titlu.

Deja vu! Episodul Tucudean



FCSB a procedat la fel si cu George Tucudean, fotbalist pe care l-a dat afara dupa 6 luni in care acesta a marcat 3 goluri in 17 aparitii. Ulterior, el a ajuns la Viitorul si a explodat. Acum, "Tucu" este golgheterul CFR-ului si a devenit un om important pentru echipa nationala.

Mijlocas stanga la Crotone, in Italia, Stoian a fost folosit la FCSB pe postul de mijlocas defensiv.