"Cine e mai bun, Ianis Hagi sau Dennis Man?" Gigi Becali a dat raspunsul

Ianis Hagi este pe val in acest moment.

Cu toate acestea, Gigi Becali are ceva sa-i reproseze fiului lui Gica Hagi. Tanarul jucator de la Viitorul nu stie se apere mingea, ceea ce-l face inferior lui Dennis Man. Totusi, patronul de la FCSB considera ca Ianis poate deveni mai bun decat Man.

"Nu stiu daca e acum mai bun, Ianis poate fi mai bun decat Man daca are putin mai multa grija de minge, sa nu o piarda. Nu joaca aceeasi pozitie, dar nu conteaza. 100% va ajunge mare Ianis, dar trebuie sa protejeze mai bine mingea", a spus Gigi Becali la DigiSport.

Ianis Hagi a impresionat in ultimul meci jucat pentru Viitorul, impotriva Craiovei. Fiul Regelui a dat un gol senzational si o pasa impecabila la golul al doilea, marcat de Rivaldinho.

In consecinta, interesul din strainatate pentru Ianis este in crestere, iar cea mai buna oferta vine din Spania. Sursele www.sport.ro noteaza ca interesul din Spania pentru Ianis Hagi vine din partea clubului Girona!

Girona este o echipa detinuta de proprietarii lui Manchester City, New York City FC si Melbourne City FC din Australia si Yokohama Marinos din Japonia. Si fratele lui Guardiola, Pere, are actiuni la Girona, echipa care isi propune sa devina o forta in La Liga.

Asa cum www.sport.ro a anuntat deja in urma cu o luna, suma oferita de Girona este de 3.000.000 euro!