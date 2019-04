"Ati vazut Ajax? Am pariat pe ei si am castigat 25.000 de euro!" Becali isi creaza din nou singur probleme

Cum spune ca a evitat incalcarea regulamentului care ii interzice sa parieze

Gigi Becali si-a facut din nou auto-denunt. Acesta a anuntat ca a castigat 25.000 de euro gratie rezultatelor din seara de marti din UEFA Champions League! El a pariat pe calificarile lui Ajax si Barcelona! Regulamentul nu permite persoanelor implicate in fotbal sa parieze.

"Ati vazut cu Ajax? Am luat o combinatie de 2. Am pus o combinatie de 2, ca bate Barcelona si Ajax si am castigat 25.000 de euro. Mihai (Stoica) mi-a spus ca nu, ca Juventus e tare. La meciul tur am pus 1X, victorie sau egal cu Ajax, combinatie cu siguranta ca Barcelona castiga. M-a enervat MM ca mi-a spus ca Juventus ii distruge si i-am spus ca nu e asa, ca merge Ajax, ca se califica.



Si vorbeam la inceputul meciului cand domina Juventus, si i-am zis sa astepte, ca Juventus m-a obosit. Si m-a sunat dupa pauza si mi-a spus: <<Bai, Gigi, nu mai inteleg nimic>>. I-am spus ca au posesia si ca Juventus oboseste fara minge. Ajax o sa fie din nou cea mai mare campioana din lume.



Nu am pus in numele meu. Am pus online. Nu conteaza, nu am incalcat nimic, defapt n-am pariat, am mintit" a spus Gigi Becali la Digi Sport.