"Speram sa iau 20 de milioane pe el!" Ce jucator l-a DEZAMAGIT pe Gigi Becali: "Nu a demonstrat!"

Gigi Becali este dezamagit de un transfer pe care l-a facut.

Patronul ros-albastrilor a vorbit despre jucatorii de la care spera sa se impuna la echipa, in principal despre Cristi Manea. Gigi Becali a vorbit la Digi Sport si a declarat ca jucatorul nu a demonstrat nimic la FCSB de cand a ajuns la echipa.

"Am negociat clauza lui de cumparare o saptamana. Era 2.5 milioane si am scazut-o la 2 milioane, cu gandul sa il cumpar si sa fac bani cu el. Nu ca nu gaseam eu fundas dreapta. L-am luat cu gandul ca il ridic si il vand cu 10-20 de milioane. Nu am vrut sa il cumpar direct, ca altfel imi luam teapa acum.

Manea este un jucator cuminte, chiar cel mai cuminte si cel mai profesionist jucator, cu un caracter frumos, insa la FCSB e pe valoare, nu pe caracter. El cand a intrat, nu a demonstrat. Uitati-va la meciul cu Dinamo si o sa vedeti", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

"Le-am zis ca e greu pentru ei!"

In aceeasi situatie este si Adi Popa, care nu a prins multe minute in echipa ros-albastra. Patronul ros-albastrilor a vorbit despre situatia celor doi jucatori.

"Daca Manea intra pe teren si va juca mai bine decat Cretu, intra in echipa. La fel si Popa, cu Man. Eu le-am zis ca e greu pentru ei la ora asta, dar nu am nimic cu baietii", a spus Gigi Becali.