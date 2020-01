"Sageti" in directia lui Gigi Becali? "Cand esti mic, da-te mare. Cand esti mare, nu e nevoie sa faci asta!" Ce a declarat Ionut Negoita

Ionut Negoita a dezvaluit de ce nu mai vrea sa apara la tv.

Finantatorul celor de la Dinamo a spus ca el nu este genul care sa "taie" si sa "spanzure" in direct. Negoita a facut cel mai probabil referire la Gigi Becali, care nu se fereste sa isi spuna nemultumirile in direct.

"Nu sunt genul de tatuc, de one-man-show, care sa taie, sa spanzure si sa apara la tv mreu. Oamenii puternici nu au nevoie s-o arate. Am o vorba despre asta: Cand esti mic, da-te mare. Cand esti mare, nu e nevoie sa faci asta. Eu am renuntat la lupta acum doi ani, apar foarte rar la televizor si doar pentru a lamuri unele lucruri", a spus Negoita pentru gsp.