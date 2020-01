BREAKING NEWS: "O singura data sa se mai ia de mine, de mama sau de partenera mea!" Talpan il ameninta din nou cu INCHISOAREA pe Becali! Anunt de ULTIMA ORA

Florin Talpan s-a suparat rau atat pe Becali, cat si pe judecatoarea care a condus sedinta de la Inalta Curte.

Juristul CSA a fost deranjat de faptul ca judecatoarea n-a luat nicio masura in privinta lui Becali. Talpan sustine ca patronul FCSB l-a amenintat chiar in timpul audierilor din instanta. Talpan dezvaluie ca a primit mai multe mesaje din partea lui Becali si ca s-a simtit amenintat. "Daca mesajele vor continua, voi sesiza Parchetul", promite Talpan, care il poate trimite pe Becali inapoi dupa gratii.

"Am fost insultat si amenintat in fata judecatorului. Nu a luat nicio masura impotriva lui Becali. Exista masuri legale ce se iau de urgenta, de la scoaterea din sala pana la amendarea celui care tulbura linistea publica sau savarseste infractiuni de audienta. Afirm acest lucru pentru ca era de fapt o infractiune, o amenintare chiar in fata ICCJ! Referitor la faptul ca Becali 'moare de ras' privind scrisoarea deschisa formulata de catre mine in atentia domnului presedinte Iohannis, pot spune doar atat: trimiterea a zeci de mesaje de amenintare pe telefon la diverse ore din zi si din noapte, apelarea fara drept si fara acceptul meu, in scopuri de intimidare, reprezinta concurs de infractiuni, de hartuire si amenintare a familiei mele. Spun asta tocmai pentru ca sunt un bun jurist, asa cum imi scria chiar el in mesajele de amenintare si de hartuire. O singura data sa mai fiu deranjat eu, mama mea sau partenera mea de viata si voi formula plangere penala la Parchet! Il sfatuiesc sa se potoleasca pentru ca se afla in termenul de incercare de 8 ani al condamnarii cu suspendare pentru savarsirea a trei infractiuni de lipsire de libertate aflate in concors si urmarile sunt grave daca savarseste alte infractiuni in aceasta perioada", a spus Talpan pentru www.sport.ro!