Accidentat la meciurile naționalei României, Andrei Rațiu este pe cale să revină! Anunțul spaniolilor

Debutul lui Gică Hagi în UEFA Nations League a fost unul de uitat. Echipa națională a pierdut toate cele patru partide disputate în Liga B. Pe lângă înfrângeri, „tricolorii” l-au pierdut și pe Andrei Rațiu, care s-a accidentat.

Accidentat la meciurile naționalei României, Andrei Rațiu este pe cale să revină

De la revenirea la Rayo Vallecano, Andrei Rațiu nu a mai fost inclus deloc în lot, semn că accidentarea a fost una cât se poate de serioasă.

Nefiind pe listă în ultimele patru partide din La Liga, iubitorii sportului din România au primit o veste importantă. Spanioli au expus că sunt șanse, ce-i drept minime, ca fundașul să revină în lot pentru partida din campionat cu Celta Vigo.

În prezent, Andrei Rațiu se antrenează separat de restul echipei, însă, până la ora jocului programat sâmbătă, 31 octombrie, starea sa ar putea fi una aptă pentru joc.

Dacă revenirea nu se va produce în duelul din La Liga, atunci, cel mai probabil, românul va putea fi folosit în partida din UEFA Europa League. Rayo Vallecano dă peste Union Saint Gilloise joi, 5 noiembrie.