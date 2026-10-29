Accidentat la meciurile naționalei României, Andrei Rațiu este pe cale să revină! Anunțul spaniolilor

Debutul lui Gică Hagi în UEFA Nations League a fost unul de uitat. Echipa națională a pierdut toate cele patru partide disputate în Liga B. Pe lângă înfrângeri, „tricolorii” l-au pierdut și pe Andrei Rațiu, care s-a accidentat.
Accidentat la meciurile naționalei României, Andrei Rațiu este pe cale să revină
De la revenirea la Rayo Vallecano, Andrei Rațiu nu a mai fost inclus deloc în lot, semn că accidentarea a fost una cât se poate de serioasă.
Nefiind pe listă în ultimele patru partide din La Liga, iubitorii sportului din România au primit o veste importantă. Spanioli au expus că sunt șanse, ce-i drept minime, ca fundașul să revină în lot pentru partida din campionat cu Celta Vigo.
În prezent, Andrei Rațiu se antrenează separat de restul echipei, însă, până la ora jocului programat sâmbătă, 31 octombrie, starea sa ar putea fi una aptă pentru joc.
Dacă revenirea nu se va produce în duelul din La Liga, atunci, cel mai probabil, românul va putea fi folosit în partida din UEFA Europa League. Rayo Vallecano dă peste Union Saint Gilloise joi, 5 noiembrie.
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Andrei Rațiu, pe lista lui Gică Hagi
Fundașul nu este om de bază doar la echipa de club, ci și la națională. Gică Hagi îl monitorizează atent pe Andrei Rațiu, iar în acest sens l-a inclus deja pe lista preliminară a stranierilor pentru meciurile rămase din Nations League, cele cu Polonia (14 noiembrie) și Bosnia (17 noiembrie). Lista selecționerului este următoarea:
PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 11/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 6/0), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 3/0);
MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0);
ATACANȚI: Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 30/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 30/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0).