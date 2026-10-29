SuperLiga avansează cu pași repezi, iar formațiile se pregătesc de runda cu numărul 14. În etapa precedentă, cel mai surprinzător rezultat a fost cel din derby-ul FCSB - Rapid.

Daniel Pancu nu poate trece peste eșecul cu FCSB

Deși a condus la pauză, Rapid a căzut în actul secund, iar FCSB a marcat în patru rânduri. După rezultatul înregistrat au existat mai multe critici la adresa lui Daniel Pancu, la acesta ajungând reproșuri referitoare la lipsa de reacție.

În conferința de presă premergătoare jocului cu Csikszereda, tehnicianul a revenit la înfrângerea din etapa precedentă. Mai exact, Daniel Pancu a vrut să scoată în evidență faptul că Rapid a pierdut în fața unei echipe foarte bune.

Antrenorul a expus că rezultatul nu a fost unul atât de negativ și a mărturisit că nu înțelege valul de reacții dure la adresa sa. Cât despre meciul cu Csikszereda, Pancu a ținut să puncteze un singur lucru: Rapid nu trece printr-o criză, echipa fiind în continuare sus în clasament.

„Nu există pasă proastă. Am jucat cu o echipă de Liga 1 foarte bună, un joc de Cupă în care, obligat, am odihnit anumiți jucători care au jucat mai mult, iar rezultatul nu-l consider negativ, până la urmă. La ce am pus noi în teren și ce au pus ei, nu e în niciun caz un rezultat negativ.

Am văzut reacții. Am jucat un meci mai slab, dar e unul singur din cele 13 de campionat și două de Cupă. Iarăși reacții negative, negativism, fatalism în jurul echipei.

Dacă ne întoarcem la adversarul nostru de sâmbăta trecută, care a fost eliminat de o echipă de prin Estonia (n.r. - Letonia), mult inferioară nouă, nu s-a întâmplat nimic. Au găsit scuze pe la arbitraj.

Au pierdut patru-cinci meciuri la rând prin campionat, au pierdut cu 5-0 la Craiova, nu s-a întâmplat nimic, s-au scuturat. La Rapid a fost o înfrângere și, din nou, multe reacții foarte ciudate. Nu am timp să revin asupra acestor lucruri. Nu se poate vorbi de nicio criză. Suntem foarte bine în continuare”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă premergătoare jocului cu Csikszereda.