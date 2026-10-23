Universitatea Craiova este singura echipă din SuperLiga încă angrenată în cupele europene. Oltenii au debutat cu dreptul în faza principală din UEFA Conference League, campioana României remizând cu Getafe, scor 1-1, iar în al doilea duel, cel cu Inter Escaldes, s-au impus în deplasare, 1-3.

Romanchuk, aproape de transferul carierei

„Știința” este pentru a doua oară la rând în grupa principală a UEFA Conference League. Cheia succesului a fost, fără doar și poate, departamentul de scouting, în ultimii doi ani ajungând în Bănie jucători peste media SuperLigii.

Printre ei se numără și Oleksandr Romanchuk. Ucraineanul a fost transferat în vara lui 2025, oltenii plătind 750.000 de euro pentru ca mutarea să fie realizată. De la momentul sosirii în România, fundașul a avut evoluții apreciate, iar în mercato de iarnă ar putea face subiectul unui transfer.

Vivi Răchită a dezvăluit că are o relație bună cu impresarul jucătorului, de la acesta aflând că există interes din Bundesliga, iar suma pe care s-ar putea realiza mutarea este în jur de 3-4 milioane de euro.

”Mihai Rotaru a băgat mâna în buzunar şi a adus jucători de valoare aici, la Craiova. Mie îmi place foarte mult Romanchuk. Mi se pare un fundaş extraordinar. Eu ştiu sigur că are oferte de 3-4 milioane de euro în momentul ăsta din Germania.

Sunt prieten cu impresarul lui şi stăm de vorbă. Eu zic că îi va da drumul în iarnă, pentru că revine Rus, deci are variante”, a declarat Valeriu Răchită, potrivit Fanatik.

Cifrele lui Oleksandr Romanchuk

De la momentul venirii la Universitatea Craiova, Oleksandr Romanchuk a adunat 68 de partide, opt goluri și patru pase decisive. Totodată, cota sa de piață a „explodat”, ajungând la 2,5 milioane de euro, față de 900.000 de euro cât valora inițial.