După 1-1 contra lui Getafe, Universitatea Craiova a rezolvat rapid partida cu Inter Escaldes. Assad Al-Hamlawi și Ștefan Baiaram au înscris în primele 5 minute, iar oltenii au avut emoții doar pe final, după ce Borja Arellano a redus din handicap în minutul 77. Până la urmă, campioana României și-a asigurat victoria în urma reușitei lui Simon Elisor (86').

Gică Craioveanu are un remarcat: ”Îl așteptam de un an”

Gică Craioveanu, fostul mare internațional, a urmărit atent partida și a avut un remarcat: pe Ștefan Baiaram, cel care a reușit să înscrie pentru 2-0 în meciul din Andorra.

„Mai ales primul sfert de oră, jos pălăria pentru echipă, pentru atitudine. Rezultatul e chiar scurt. Fane, foarte bine, el începe faza și ajunge la finalizare.

Am văzut cea mai bună variantă a Craiovei în primele 15 minute, apoi, te gândești că ai 2-0. Ocazii au mai fost. Echipa îmi place. Atitudine foarte bună, joc cursiv. În sfârșit, îl așteptam pe Baiaram de cam un an”, a spus Gică Craioveanu, la Digi Sport.

Datorită victoriei din Andorra, Universitatea Craiova și-a asigurat 400.000 de euro din partea UEFA, acesta fiind bonusul financiar acordat de forul european pentru un succes în faza principala din Conference League.

Universitatea Craiova, în faza principală Conference League. Rezultate și program