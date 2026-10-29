Atacantul lui Real Madrid a fost întrebat recent despre meme-urile în care el este personaj principal. Francezul a dezvăluit că este amuzat la culme de imaginea în care este portretizat ca dictatorul chinez Mao Zedong.

Șumudică a declarat că Alex Chipciu l-a ”aplaudat” pentru decizia de a scoate de pe teren echipa! Care este, de fapt, realitatea

Șumudică a declarat că Alex Chipciu l-a ”aplaudat” pentru decizia de a scoate de pe teren echipa! Care este, de fapt, realitatea

Luis Enrique, nemulțumit după ce a văzut clasamentul la Balonul de Aur: "El merita mai sus!"

Luis Enrique, nemulțumit după ce a văzut clasamentul la Balonul de Aur: "El merita mai sus!"

OUT de la Rapid înainte de meciul din SuperLiga! Anunțul lui Daniel Pancu: „O săptămână grea”

OUT de la Rapid înainte de meciul din SuperLiga! Anunțul lui Daniel Pancu: „O săptămână grea”

Nebunie curată! A fost votat cel mai bun ”Balon de Aur” din istorie, cu Messi și Ronaldo singuri în TOP 12! Cine a ieșit pe primul loc

„Eu am zis când eram antrenor”. Marius Baciu, după ce Reghecampf a reînviat-o pe FCSB

Drept urmare, mai multe companii din China au rupt contractele de publicitate pe care le aveau cu Kylian Mbappe, argumentând că declarațiile fotbalistului reprezintă o lipsă de respect la adresa poporului chinez.

Mai mult, televiziunea publică din China intenționează să nu mai transmită meciurile în care Kylian Mbappe joacă, chiar dacă fotbalistul, clubul Real Madrid și chiar La Liga și-au prezentat scuze pentru situația creată.

Younes Khelifi, autorul meme-ului, a mărturisit că a fost luat prin surprindere de amploarea pe care a luat-o întreaga situație și spune că totul a plecat de la o glumă. Francezul recunoaște că s-a temut ca nu cumva să fie dat în judecată de Kylian Mbappe având în vedere pierderile de milioane de euro suferite de atacant și i-a trimis un mesaj fotbalistului.

”Nu îmi pare rău, dar e ciudat să mă gândesc că, într-un fel, eu sunt la originea întregii povești. La început, am făcut asta doar ca să râd cu prietenii mei, iar acum văd cum subiectul circulă și ia amploare.

Eram în pat și nu mă puteam opri din a-mi spune: 'Ce nebunie!'. Așa că, cinci minute mai târziu, am scris pe Twitter: 'Mă trezesc și aflu că am provocat un incident diplomatic'. Sincer, când am văzut toate astea, m-am întrebat dacă aș putea avea probleme legale. Oare clanul Mbappe urma să mă dea în judecată și să-mi ceară despăgubiri? Dar m-am documentat și nu sunt prea îngrijorat. Primul lucru la care m-am gândit a fost, la propriu, ceea ce am scris și în tweet: 'Mbappe, dacă mă dai în judecată, sunt terminat!'. În fine, pe lângă el, sunt mai mult decât falit!

Nu mi-am imaginat că povestea asta va depăși granițele Franței. Sincer, îmi pare rău pentru Mbappe. Nimeni nu a avut intenții rele și, până la urmă, totul a avut consecințe.

M-am gândit serios dacă ar trebui să contactez Ambasada Franței în China, ca să mă asigur că totul este în regulă, având în vedere meme-ul și ceea ce tocmai s-a întâmplat. Sunt conștient că este o solicitare destul de neobișnuită, chiar ridicolă, dar prefer să fiu sigur”, a spus Younes Khelifi, creatorul imaginii, citat de Mundo Deportivo.