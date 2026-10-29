GALERIE FOTO Apel disperat către Kylian Mbappe: ”Dacă mă dai în judecată, sunt terminat!”

Apel disperat către Kylian Mbappe: ”Dacă mă dai în judecată, sunt terminat!” Fotbal extern
SPORT.RO
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Kylian Mbappe a fost implicat recent într-o controversă uriașă.

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kylian mbappeReal MadridmemeChinaFranta
Din articol

Atacantul lui Real Madrid a fost întrebat recent despre meme-urile în care el este personaj principal. Francezul a dezvăluit că este amuzat la culme de imaginea în care este portretizat ca dictatorul chinez Mao Zedong.

Autorul meme-ului care a stârnit un scandal uriaș, mesaj pentru Mbappe

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Drept urmare, mai multe companii din China au rupt contractele de publicitate pe care le aveau cu Kylian Mbappe, argumentând că declarațiile fotbalistului reprezintă o lipsă de respect la adresa poporului chinez.

Mai mult, televiziunea publică din China intenționează să nu mai transmită meciurile în care Kylian Mbappe joacă, chiar dacă fotbalistul, clubul Real Madrid și chiar La Liga și-au prezentat scuze pentru situația creată.

Younes Khelifi, autorul meme-ului, a mărturisit că a fost luat prin surprindere de amploarea pe care a luat-o întreaga situație și spune că totul a plecat de la o glumă. Francezul recunoaște că s-a temut ca nu cumva să fie dat în judecată de Kylian Mbappe având în vedere pierderile de milioane de euro suferite de atacant și i-a trimis un mesaj fotbalistului.

Nu îmi pare rău, dar e ciudat să mă gândesc că, într-un fel, eu sunt la originea întregii povești. La început, am făcut asta doar ca să râd cu prietenii mei, iar acum văd cum subiectul circulă și ia amploare.

Eram în pat și nu mă puteam opri din a-mi spune: 'Ce nebunie!'. Așa că, cinci minute mai târziu, am scris pe Twitter: 'Mă trezesc și aflu că am provocat un incident diplomatic'. Sincer, când am văzut toate astea, m-am întrebat dacă aș putea avea probleme legale. Oare clanul Mbappe urma să mă dea în judecată și să-mi ceară despăgubiri? Dar m-am documentat și nu sunt prea îngrijorat. Primul lucru la care m-am gândit a fost, la propriu, ceea ce am scris și în tweet: 'Mbappe, dacă mă dai în judecată, sunt terminat!'. În fine, pe lângă el, sunt mai mult decât falit!

Nu mi-am imaginat că povestea asta va depăși granițele Franței. Sincer, îmi pare rău pentru Mbappe. Nimeni nu a avut intenții rele și, până la urmă, totul a avut consecințe.

M-am gândit serios dacă ar trebui să contactez Ambasada Franței în China, ca să mă asigur că totul este în regulă, având în vedere meme-ul și ceea ce tocmai s-a întâmplat. Sunt conștient că este o solicitare destul de neobișnuită, chiar ridicolă, dar prefer să fiu sigur”, a spus Younes Khelifi, creatorul imaginii, citat de Mundo Deportivo.

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