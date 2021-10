SPECIAL | ”Domnitorul Moldovei”. Marius Croitoru, cel mai longeviv antrenor din Liga 1. Cine l-a invitat să doarmă în mașină și cine îi e ca un tată

Sport.ro vă prezintă un portret altfel al antrenorului de la FC Botoșani, Marius Croitoru, cel care a împlinit 41 de ani în urmă cu două zile.

Antrenorul născut la Giurgiu și crescut în Bacău pare a fi o garanție a succesului pentru Valeriu Iftime și echipa sa. El a dus echipa de două ori în playoff și este pe drumul spre a treia calificare consecutivă. Croitoru crede că succesul echipei este generat de atitudinea jucătorilor și de perseverența echipei.

Marius Croitoru: "Sunt mulți care nu au crezut în noi"

”Sunt mult mai mulți cei care nu au crezut în noi. Chiar și de la noi, de aici, din jurul echipei. Sunt oameni importanți care nu se așteptau să mergem așa de bine. Important este că am reușit să le dăm predicțiile peste cap și să avem un început de campionat foarte bun.

Tot ceea ce s-a întâmplat până acum este o obligație pentru mine. O obligație la muncă, la seriozitate, și vreau ca băieții să știe că nu au realizat încă nimic în acest sezon și vreau de la ei să aibă în continuare același parcurs”.

Croitoru este antrenoul lui FC Botoșani din 2019, atunci când l-a înlocuit pe Liviu Ciobotariu. De atunci, echipa Botoșaniului s-a schimbat radical. Dacă până atunci echipa moldavă jucase doar în playout, acum formația a devenit o echipă pe care unii o văd chiar capabilă să se lupte pentru titlu.

”Licența mă costă 15.000 de lei”

Fără licență, Marius Croitoru a recunoscut că urmează cursurile pentru a obține legal dreptul de a fi antrenor. El deține în prezent doar licența B, ce îî permite să fie antrenor secund. În acte, principalul este Mihai Ciobanu.

”Credeţi că dacă ai Licenţă PRO şi ai rezultate eşti prin emisiuni TV sau acasă? Eu spun că nu, l-ați vedea (n.r. pe antrenorul cu Licenţă PRO) zi de zi la munca. Credeţi că ar fi şi alte cluburi care ar vrea să aibă antrenor cu Licenţa A pe bancă şi să fie în play-off?

Să le fie ruşine tuturor care aruncă noroi, că noi n-avem carte, că au dat bani. Şi noi am dat bani. Pe mine m-a costat dublu ca să fac licenţa A la moldoveni. Dublu! După fiecare modul la care mă duceam acolo trebuia să-mi vină tutorele aici. Mă costă cazarea, mă costă şcoala, mă costă pentru fiecare modul... Mă costă undeva în jur de 15.000 de euro cu totul.

După fiecare modul pe care eu l-am petrecut în Moldova câte trei zile în care nu am putut lipsi decât 10 la sută din ore, maximum permis, îmi venea şi tutorele la mine în ţară câte trei zile. Cazare, masă, diurnă, transport. Lumea nu ştie. Vă spun eu. Văd cu sunt atacat din toate părţile. Atacaţi-mă pe ceea ce fac”.

Ca jucător, Marius Croitoru a avut o carieră cu urcușuri și coborâșuri. A debutat la FCM Bacău, pentru care a jucat peste 110 meciuri între 2000 și 2006. A urmat apoi un sezon la FC Vaslui, câmd a marcat 32 de goluri în șase meciuri.

”În Liga 1 au fost mai multe echipe pentru care am jucat dar, din punct de vedere fotbalistic, la Vaslui m-am simțit excelent. Poate că nu plecam niciodată de acolo… Oamenii mã apreciau, mã simteam iubit. Când, dupã meciuri, vin suporterii la tine acasã și îți cântã sub balcon, înseamnã enorm”, spunea Marius Croitoru, despre perioada petrecută la Vaslui.

”Steaua m-a distrus ca jucător!”

De la Vaslui, Marius Croitoru s-a transferat la Steaua București, la cererea lui Gigi Becali. Nu s-a adaptat în Ghencea, evolând în doar 32 de partide, fără să înscrie. Între 2007 și 2009 a fost sub contract cu actuala FCSB, însă a fost cedat, pentru o perioadă de timp, la Ceahlăul, sub formă de împrumut.

"Din funcția pe care o are Argăseală, încearcă să crească în ochii lui Gigi Becali, fiind în stare de orice. Mi-a interzis să mai joc la Steaua II și mi-a spus clar că nu o să îmi mai dea banii pentru chiria de apartament, sfătuindu-mă să locuiesc cu familia mea în mașină. Argaseala îmi oferea sume derizorii ca sa îmi reziliez contractul.

Îmi dădea salariile restante pe 2-3 luni, sperând să mă determine să plec și să scape de mine, numai ca eu nu am cedat până nu mi-am luat banii cuveniți. Steaua m-a distrus ca fotbalist, nelasându-mă să joc un an si jumatate. În turul sezonului 2008-2009 am mai evoluat la echipa a II-a, dar după aceea mi s-a interzis, pur și simplu, dreptul la muncă.

Parcă nici nu îți vine să crezi ce se intimpla acolo și în ce hal se comporta cu fotbaliștii, ținând cont de talia acestui club. E dureros! Poate prin Liga a III-a să mai găsești așa ceva, dar acolo nivelul oamenilor e direct proporțional cu nivelul echipelor.

”Viorel Hizo m-a reabilitat”

Domnul Viorel Hizo m-a reabilitat ca fotbalist. Cu el am ajuns sus, de la pamant, de unde eram. Datorita lui am ajuns la Steaua. In plus, chiar si aceasta venire a mea la Ceahlaul o consider ca pe un pas inainte. Doar am ajuns aici de la Steaua II, deci o promovare din Liga a treia, in prima liga.

Domnul Hizo e poate chiar un tată, dacă e să mă gandesc la faptul că, traversând un moment de răscruce în cariera mea de fotbalist, el mi-a dat posibilitatea sa ma reabilitez in cariera, sa ajung sus de la pamant, de unde eram. In plus, asta a insemnat foarte mult si pentru familia mea", spunea Croitoru in 2009.

Revenea apoi la Bacău, în ianuarie 2009, iar după doar șase luni se transfera la Poli Iași. După o altă jumătate de sezon, acesta și-a reziliat contractul cu Poli Iași, iar cariera lui părea că se ruinează.

Totuși, după șase luni în care a stat departe de teren, s-a întors în fotbal, în Kazahstan, semând cu Atyrau. Revenea în România, la Astra, iar mai apoi a urmat un dou picaj. El a fost fără echipă din iulie 2011 până în aprilie 2012, când revea la Bacău, ca după doar două luni să facă pasul în liga a doua, la FC Botoșani, acolo unde avea să scrie istorie.

A fost căpitanul echipei pe care o ducea în premieră în prima ligă, la capătul unui sezon excelent făcut de moldoveni.

”A fost nefiresc să joc în Liga a doua”

”Promovarea cu Botoșaniul este o întoarcere la normal, pentru cã pânã sã vin la aici, am jucat doar în Liga I. A fost ceva nefiresc sã joc în Liga a II-a, dar, din fericire, nu a fost decât un sezon. Tocmai din acest motiv nu mi-a fost greu sã mã motivez”.

A stat la Botoșani din 2012 până în 2015, adunând 93 de meciuri în tricoul echipei lui Iftime. Mai apoi, după o ceartă cu Leo Grozavu, a ales să plece la Poli Timișoara. Câteva luni mai târziu, se reîntâlnea cu Grozavu la echipa bănățeană.

Juca la Pașcani după ce s-a retras: ”Se face de râs”

A jucat la Poli Timișoara până în 2018, după care a revenit la Botoșani, ca director sportiv. Părea că s-a retras, însă, în afara jobului de director sportiv, el era și jucător la CSM Pașcani, în liga a treia.

„Nu știam că a fost la Pașcani. Eu spun că se face de râs. Nu e treaba lui să joace la Pașcani. Părerea mea este că el are treabă la noi și nu să să joace fotbal la Liga a 3-a. La noi nu putea juca pentru că avem o altă filozofie la echipa a doua. O să vorbesc cu el. Dacă are timp să joace fotbal în Liga a 3-a, înseamnă nu i-am dat treabă. E vina noastră, a celor care îl controlăm”, spunea Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, după ce au apărut imagini cu Marius Croitoru din timpul unui meci.

A fost director sportiv în mandatele lui Costel Enache și Liviu Ciubotariu, după care Valeriu Iftime a decis să îl numească drept principal. Mutarea a surprins, însă Iftime avea să pună pe masă cartea câștigătoare.

„Mă voi consulta cu Liviu, chiar dacă va deveni selecționer al Libanului, el rămâne consilierul meu. Pentru început, postul de interimar va fi ocupat de Marius Croitoru, care e de mulți ani aici. Are licența A. Nu este exclusă nici varianta ca el să rămână, dar atunci va trebui să găsim un antrenor cu licența Pro, care să fie și metodic. Vom rezolva totul săptămâna viitoare”, spunea Iftime.

Ca antrenor, a scris istorie. A dus echipa în premieră în playoff, a mers în preliminariile Europa League, fiind la un pas să îl aducă pe Mourinho la Botoșani, iar stă, de etape bune, pe locul doi.

”Fără Ramona nu aș fi fost omul care sunt astăzi”

Pe lângă viața sportivă, Croitou este și un familist convins. Are doi copii, dintre care unul joacă chiar la FC Botoșani. Soția este persoana care i-a influențat cel mai mul viața:

”Sunt căsătorit cu Ramona și împreună avem doi copii: David, născut în 2003 și care joacă fotbal la FC Botoșani, și Denisa Adriana, care a venit pe lume în 2007. Am spus-o și o repet: fără Ramona nu aș fi fost omul care sunt astăzi. Îi datorez enorm. Ne-am cunoscut în primăvara lui 2002, iar pe 9 noiembrie în același an ne puneam pirostriile”.

”Hagi îmi explica pe șervețele”

Idolul lui este Gică Hagi. Antrenorul lui Farul Constanța l-a ajutat în carieră, iar Croitoru povestea cum Hagi îi explica tactici pe șervețele, când se întâlneau la hotelul deținut de ”rege” în Mamaia, acolo unde familia Croitoru obișnuiește să își facă vacanțele.

"Eu de 20 de ani îmi fac concediile la hotelul lui Gică Hagi. Erau momente când mă lua la antrenament, când îmi arăta pe şerveţele ce trebuie ... Eu l-am avut antrenor şi ştiam de atunci. Iar în fiecare vacanţă în care am fost, mergeam cu el la Academie, mergeam cu el la antrenamente, mă lua, îmi explica. Am şerveţele, am multe ... multe lucruri din ceea ce face domnul Gică.

Eu am spus că am învăţat, domnul Gică (n.r. Hagi) m-a corectat şi a spus că am furat. V-aş aduce (n.r. şerveţelele în platoul emisiunii), dar din punctul meu de vedere sunt prea scumpe. Scumpe la vedere. Pentru că aceia care stau în preajma domnului Gică ştiu că are astfel de obiceiuri.

V-am zis, mă lua de prin 2008-2009, de când a deschis Academia, şi mergeam cu dumnealui la antrenamente, mergeam şi cu domnul Zoli (n.r. Zoltan Iaşko, cel mai vechi colaborator al lui Gică Hagi). Nu mai am nevoie de reducere la hotel pentru că am învăţat prea multe", a declarat Croitoru.

”Visez să antrenez o echipă din sudul țării”

Deși a făcut performanță la Botoșani, Croitoru ar putea pleca în această vară. Contractul lui expiră, iar momentan nu a decis dacă va rămâne sau nu în Moldova.

”Am o echipă pe care visez să o antrenez, dar nu pot să spun care. Este din România. Eu contractul cu FC Botoşani îl închei în vară şi există posibilitatea să plec tot în România. Dar nu la o echipă la care se vor aştepta foarte mulţi.

(n.r. la FCSB?) Nu. Am spus la o echipă la care nu se vor aştepta mulţi, nu pot să dau nume acum. Este din prin sudul ţării. Nu este o echipă de top şi nu are mulţi suporteri, dar este o echipă care îşi propune multe an de an. Este posibil să îmi prelungesc contractul cu FC Botoşani, orice e posibil dar mai e mult pana în vară mai avem de calificat echipa în playoff”.