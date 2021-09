„Visez să antrenez această echipă!” Marius Croitoru, pregătit să se despartă de FC Botoșani

Tehnicianul de 40 de ani a preluat clubul moldav în iunie 2019, iar de atunci a reușit să facă din Botoșani o echipă de playoff, capabilă să pună probleme oricărei echipe din Liga 1.

Deși îi merge foarte bine la Botoșani, Croitoru speră ca din sezonul viitor să pregătească o altă echipă din Liga 1, la care visează să ajungă încă de când s-a apucat de antrenorat.

„Am o echipă pe care visez să o antrenez, dar nu pot să spun care. Este din România. Eu contractul cu FC Botoşani îl închei în vară şi există posibilitatea să plec tot în România. Dar nu la o echipă la care se vor aştepta foarte mulţi.

Nu la FCSB. Am spus la o echipă la care nu se vor aştepta mulţi, nu pot să dau nume acum. Este din prin sudul ţării. Nu este o echipă de top şi nu are mulţi suporteri, dar este o echipă care îşi propune multe an de an.

Este posibil să îmi prelungesc contractul cu FC Botoşani, orice e posibil dar mai e mult până în vară mai avem de calificat echipa în play-off”, a spus Marius Croitoru, potrivit Telekom Sport.

În iarnă, Marius Croitoru a fost ofertat de oficialii lui FC Voluntari, care i-au oferit un salariu de șapte mii de euro pe lună. Tehnicianul a refuzat atunci oferta, preferând să-și ducă la capăt contractul cu Botoșani.