Așa a ajuns FC Botoșani „sperietoarea” granzilor din Liga 1! Detalii neștiute de la antrenamentele moldovenilor

Sosit la FC Botoșani în iunie 2019, tehnicianul de 40 de ani a reușit să facă din gruparea moldavă o echipă de playoff, capabilă să pună probleme oricărei echipe din campionat.

FC Botoșani merge foarte bine și în acest sezon. După nouă etape, moldovenii ocupă locul doi în clasament, cu 20 de punte, la patru puncte în spatele campioanei CFR Cluj.

”Aşa cum putem bate pe oricine, la fel şi putem pierde cu oricine, dar îmi doresc să prelungim această perioadă bună.

Nu ne aşteptam la un start aşa bun, cred că nici cel mai optimist suporter nu se gândea că după 9 etape vom fi aici. În primul rând e meritul jucătorilor, eu am avut câteva idei care fără talentul or şi fără munca lor era egal cu zero. Meritul e al băieţilor că s-a ajuns să se vorbească frumos de ei la superlativ, lumea să se uite la Botoşani!

Chiar dacă nu e o echipă de tradiţie care să aibă suporteri lumea se uită pentru că le place ceea ce vede şi automat că meritul e numai al lor”, a susținut Marius Croitoru, potrivit TelekomSport.

La Botoșani se mănâncă fotbal pe pâine

Întrebat ce le dă să mănânce jucătorilor de au evoluții atât de bune, Croitoru a răspus în glumă că jucătorii săi mânăncă fotbal.

„Fotbal pentru că sunt un antrenor exigent, sunt un antrenor care stau foarte mult pe teren, minim 2 ore pentru că aşa consider, că cu puţin timp nu poţi ajunge la un nivel la care să faci performanţă. Playofful ar fi normal pentru o echipă ca Botoşani şi la ce joacă Botoşani. Pentru mine performanţa, le-am spus-o clar, din primul moment din care am venit la Botosani e playofful, pentru ca să fii in primele 6 ale campionatului nu e un lucru la îndemănă oricarei echipe din România!”, a mai spus Croitoru.