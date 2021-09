Sheriff i-a furat coroana lui Real! Pe teren și pe Facebook

După 2-1 cu Real Madrid în grupele Ligii Campionilor, pe pagina oficială de Facebook a clubului Sheriff Tiraspol a fost postată o poză în care apare sigla grupării din Republica Moldova, ușor modificată însă.

Deasupra siglei atârnă coroana de pe stema lui Real Madrid, anunță tv8.md. Gluma a fost preluată și pe Instagram, dar între timp postarea a fost ștearsă.

Ce spune antrenorul lui Sheriff

”Am ieșit ca o echipă pe teren și așa am și terminat. Toată lumea ne critica. Elevii mei merită toate laudele. Știam perfect că va trebui să ne apărăm, am făcut-o foarte bine și am fost periculoși pe contraatac. Ne continuăm drumul”, a spus după meci antrenorul lui Sheriff, ucraineanul Yuriy Vernydub. Echipa din Tiraspol este lider în Grupa D a Ligii Campionilor, cu două victorii în primele două meciuri.