Echipele din Spania, sfatuite sa profite de HAOSUL de la Dinamo! Fanii ii vor pe Borja Valle si Aleix Garcia! Unde ar putea evolua din 2021

3 jucatori s-au despartit in ultimele zile de Dinamo, iar un altul a anuntat ca sunt sanse minime ca el sa revina in tara in 2021 daca lucrurile nu se schimba in bine.

Borja Valle, Isma Lopez si Rene Roman au plecat din Stefan cel Mare, dezamagiti de promisiunile nerespectate ale spaniolilor de la conducere. In plus, Aleix Garcia a postat un mesaj prin care a lasat sa se inteleaga ca este posibil sa nu mai revina in Romania dupa pauza de iarna.

In aceste conditii, suporterii spanioli isi doresc ca echipele lor preferate sa profite de situatia de la Dinamo si sa ii transfere pe jucatorii care au plecat din Liga 1.

De pilda, fanii Gironei si ai celor de la Real Oviedo, echipe din a doua liga a Spaniei, le-au transmis oficialilor ca vor sa-i vada in tricoul formatiilor preferate pe Borja Valle si Aleix Garcia.

De asemenea, Borja Valle ar putea sa revina la echipa la care a jucat inainte de a se transfera la Dinamo, Deportivo La Coruna, care se afla in al treilea esalon fotbalistic din Spania.